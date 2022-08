Samsung Galaxy Z Flip 4 vs Samsung Galaxy Z Flip 3: सैमसंग ने अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट पर दो नए फोल्डेबल डिवाइस — Galaxy Z Fold 4 और Galaxy Z Flip 4 लॉन्च किए। ये दोनों नेक्स्ट-जेन डिवाइस पहले से बेहतर स्पेसिफिकेशन्स के साथ आते हैं, लेकिन दिखने में लगभग Galaxy Z Fold 3 और Galaxy Z Flip 3 जैसे ही लगते हैं। Also Read - 12MP + 12MP कैमरा, 8GB RAM, 512GB स्टोरेज, Infinity Flex Dynamic AMOLED डिस्प्ले के साथ आया Samsung Galaxy Z Flip 4, तस्वीरों में देखें First Look

हम यहां पर सैमसंग के नए फ्लिप स्मार्टफोन Galaxy Z Flip 4 को पुराने Galaxy Z Flip 3 डिवाइस से कंपेयर कर रहे हैं। यहां हम जानेंगे कि सैमसंग का फोल्डेबल स्क्रीन वाला नया फ्लिप फोन पुराने डिवाइस के मुकाबले कितना बेहतर है।

Samsung Galaxy Z Flip 4 vs Galaxy Z Flip 3

Price: Samsung Galaxy Z Flip 4 तीन स्टोरेज वेरिएंट्स — 128GB, 256GB और 512 GB — में आता है। हर वेरिएंट में 8GB RAM मिलती है। इस डिवाइस की शुरुआती कीमत 999 डॉलर है, जो लगभग 79,000 रुपये बनती है। अभी डिवाइस की आधिकारिक इंडिया प्राइस अनाउंस नहीं हुई है। Galaxy Z Flip 3 को भी $999 में लॉन्च किया गया था, लेकिन भारत में इसकी कीमत 84,999 रुपये से शुरू होती है। इस डिवाइस के बेस मॉडल में भी 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। ऐसा मुमकिन है कि नया Galaxy Z Flip 4 भी भारत में 85 हजार रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च होगा।

Processor: Samsung Galaxy Z Flip 4 स्मार्टफोन 4nm Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 से लैस है। इसे 8GB RAM और 512GB तक स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। पुराने Galaxy Z Flip 3 स्मार्टफोन में 5nm Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर मौजूद है, जिसे 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है।

Battery: नए गैलेक्सी Z फ्लिप 4 स्मार्टफोन में 3700mAh बैटरी दी गई है, जबकि पुराना डिवाइस 3300mAh बैटरी के साथ आता है। नया डिवाइस 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि पुराने Flip 3 स्मार्टफोन में 15W चार्जिंग ही मिलती है।

Android OS: Samsung Galaxy Z Flip 4 एंड्रॉइड 12 पर बने हुए One UI 4.1.1 पर काम करता है, जबकि पुराना फ्लिप 4 स्मार्टफोन लॉन्च के समय एंड्रॉइड 11 पर बने हुए One UI 3.1.1 पर काम करता था, लेकिन इसे अब एंड्रॉइड 12 पर आधारित One UI 4.1 पर अपग्रेड किया जा सकता है।

इन बदलाव के अलावा दोनों स्मार्टफोन लगभग एक जैसे ही हैं। दोनों फोन में 10MP का सेल्फी कैमरा है और दोनों में ही 12MP + 12MP बैक कैमरा सेटअप मिलता है। दोनों फ्लिप स्मार्टफोन में 1.9-इंच की कवर स्क्रीन है और 6.7-इंच की फोल्ड स्क्रीन है, जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है।