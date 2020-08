Samsung Galaxy Z Fold 2 स्मार्टफोन Unpacked Part 2 में इस तारीख को होगा लॉन्च

Samsung Galaxy Z Fold 2 स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसकी आधिकारिक घोषणा Unpacked Part 2 में 1 सितंबर को हो सकती है। कंपनी ने इसकी जानकारी आधिकारिक इन्वाइट के जरिए दी है। सैमसंग का यह फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Note 20 सीरीज के साथ ही इस महीने की शुरुआत में ही सामने आया था। हालांकि उस इवेंट में सैमसंग ने इस फोन के मुख्य फीचर और लॉन्चिंग तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। अभी भी Samsung Galaxy Z Fold 2 की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स को लेकर खुलासा होना बाकी है। Also Read - लॉन्चिंग से पहले सामने आई Samsung Galaxy Z Fold 2 की कीमतें, Galaxy Fold से होगा सस्ता

कब लॉन्च होगा Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung UK रिटेल साइट पर इस फोन की कीमत को लेकर कुछ संकेत मिलेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो Galaxy Z Fold 2 पिछले फोल्ड से कम कीमत का होगा। सैमसंग न्यूजरूम साइट पर Unpacked Part 2 का इन्वाइट मौजूद है। यह स्मार्टफोन 1 सितंबर को 10am ET (7:30pm IST) बजे लॉन्च होगा। सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 20 सीरीज की लॉन्चिंग के वक्त इस फोन को अलग से लॉन्च करने का ऐलान किया था। Also Read - Top 5 Smartphone Companies in the World : लॉकडाउन में कैसा रहा मोबाइल कंपनियों का हाल

Galaxy Z Fold 2 स्मार्टफोन में इनफिनिटी ओ-डिस्प्ले और Ultra-Thin Glass (UTG) प्रोटेक्शन मिलेगी। कंपनी ने यह भी बताया है कि स्मार्टफोन 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। फओन में 4,500mAh की Dual Intelligent बैटरी लगी है। यह फोन 5G सपोर्ट के साथ ही आएगा। फोन की कीमत और उपलब्धता को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं है। Also Read - Samsung Galaxy Z Fold सीरीज में जल्द लॉन्च हो सकते हैं तीन नए फोन

टेकरडार ने टिपस्टर Max Weinbach के हवाले से बताया है कि अपकमिंग Galaxy Z Fold 2 स्मार्टफोन की कीमत यूनाइटेड किंग्डम (UK) में 1,799 यूरो हो सकती है। यह जानकारी सैमसंग के UK की वेबसाइट पर स्पॉट की गई है। इस तरह से सैमसंग का फोल्डेबल स्मार्टफोन अपने पहले वर्जन के मुकाबले 100 यूरो सस्ता हो सकता है। सैमसंग के दूसरे जेनेरेशन का फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 2 को कंपनी 1 सितंबर को लॉन्च करेगी। वहीं एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग अन्य फोल्डेबल डिवाइसेस – Galaxy Z Fold Lite, Galaxy Z Fold 3 और Galaxy Z Fold S पर भी काम कर रही है।