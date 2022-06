Samsung ने फोल्डेबल फोन्स को लॉन्च करके अब यूजर्स को उसकी आदत लगा दी है। कुछ महीनों पहले सैमसंग ने Samsung Galaxy Z Fold 3 और Galaxy Z Flip 3 को लॉन्च किया था। अब यूजर्स Samsung Galaxy Z Fold 4 और Galaxy Z Flip 4 का इंतजार कर रहे हैं। सैमसंग के इन नए फोल्डेबल फोन की लॉन्चिंग डेट जैसे-जैसे पास आ रही है, वैसे-वैसे यूजर्स इसके बारे में कुछ ना कुछ नई जानकारियां मिलती जा रही है। Also Read - Samsung के सस्ते फोन में भी मिलेगा AMOLED डिस्प्ले! कंपनी अगले महीने बंद करेगी LCD बिजनेस

रिपोर्ट्स के मुताबिक Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन्स में पहले के फोन से ज्यादा अच्छे इंटरनल फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स होंगे। इतना ही नहीं इस फोन का डिजाइन भी पहले वाले मॉडल्स से बेहतर होने वाला है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इन दो फोल्डेबल फोन में पहले से ज्यादा अच्छे हिंज होंगे। Also Read - 8GB RAM और 4500mAh बैटरी वाले Samsung Galaxy S21 FE 5G को सस्ते में खरीदने का मौका, Amazon पर मिल रहा तगड़ा Discount

हिंज का हिंदी अर्थ कब्जा होता है। कब्जा यानी हिंज मैक्निज्म वो होता है जिसके जरिए हम किसी भी मुड़ने वाले दो पार्ट को कनेक्ट करते हैं। जैसा कि किसी दरवाजे में किनारों पर आपने कई कब्जे यानी हिंज लगे हुए देखे होंगे। वैसे ही फोल्डेबल स्मार्टफोन में भी उसे फोल्ड करने के लिए हिंज का इस्तेमाल किया जाता है। Also Read - Samsung Galaxy Z Fold 4 के स्पेसिफिकेशन लीक, 50MP कैमरा और 16GB तक RAM समेत मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि सैमसंग का नया और अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छे हिंज मैक्निजम के साथ आएगा ताकि यूजर्स और भी आसानी से फोन्स को हैंडल कर सके।

एक टिप्सटर IceUniverse के मुताबिक Galaxy Z Fold 4 में पिछले वर्जन यानी Galaxy Z Fold 3 के मुताबिक पतले हिंज होंगे। टिप्सटर ने इन फोन्स के रेंडर्स भी शेयर किए थे, जिसमें Galaxy Z Fold 4 और Z Fold 3 के हिंज का अंतर दिखाया गया था। इसके अलावा Galaxy Z Flip 4 के भी लीक पिक्चर्स सामने आए थे, जिसमें देखा गया था कि उसके हिंज भी पुराने वर्जन के मुकाबले काफी पतले हैं। सैमसंग चाहता है कि यूजर्स फोल्डेबल स्मार्टफोन को आरामदायक तरीके से हैंडल कर पाए।

The Galaxy Z Flip4 protective case, the hinge part has also been changed and become very narrow. pic.twitter.com/uEtPHwCUtr

— Ice universe (@UniverseIce) June 1, 2022