Samsung के नए फोल्डेबल स्मार्टफोन की इंडिया प्राइस और ऑफर्स रिवील हो गई है। कंपनी ने इन दोनों फोन की कीमत के साथ कलर वेरिएंट्स और ऑफर्स के बारे में भी जानकारी शेयर की है। 10 अगस्त को ग्लोबली लॉन्च हुए इन दोनों फोल्डेबल फोन को तीन स्टोरेज वेरिएंट्स में खरीद सकते हैं। ये दोनों फोन Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 के साथ आते हैं। Galaxy Z Fold 3 और Galaxy Z Flip 3 के मुकाबले लेटेस्ट फोल्डेबल फोन के डिजाइन में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है।

कितनी है कीमत?

Samsung Galaxy Z Fold 4 को तीन कलर ऑप्शन- Gray green, Beige और Phantom Black में खरीद सकते हैं। इसके बेस 12GB RAM + 128GB वेरिएंट की कीमत 1,54,999 रुपये है। वहीं, इसके 12GB RAM + 512GB वेरिएंट की कीमत 1,64,999 रुपये है। वहीं, 12GB RAM + 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,84,999 रुपये है।

Samsung Galaxy Z Flip 4 को भी तीन कलर ऑप्शन- Bora Purple, Graphite और Pink Gold में खरीद सकते हैं। इसके शुरुआती 8GB RAM + 128GB वेरिएंट की कीमत 89,999 रुपये है। वहीं, इसके टॉप 8GB RAM + 256GB वेरिएंट की कीमत 94,999 रुपये है।

मिलने वाले ऑफर्स

Galaxy Z Fold 4 प्री-बुक करने वाले यूजर्स को Galaxy Watch4 Classic 46mm BT स्मार्टवॉच 2,999 रुपये में मिलेगा। वहीं, यूजर्स को HDFC क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करने पर 8,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा। साथ ही, यूजर्स को 8,000 रुपये तक का अपग्रेड बोनस भी मिलेगा। वहीं, Galaxy Z Flip 4 को प्री-बुक कराने पर Galaxy Watch4 Classic 42mm BT स्मार्टवॉच 2,999 रुपये में मिलेगा। वहीं, इस फोन की खरीद पर 7,000 रुपये का कैशबैक और अपग्रेड बोनस मिलेगा। फोन के साथ कई और ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।

Samsung Galaxy Z Flip 4 Features

Galaxy Z Flip 4 में 6.7 इंच का FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex प्राइमरी डिस्प्ले मिलता है। इस फोल्डेबल फोन का डिस्प्ले 120Hz अडेप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें 1.9 इंच का Super AMOLED सेकेंडरी डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजलूशन 250 x 512 पिक्सल है।

Samsung Galaxy Z Flip 4 में Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिलता है। साथ ही, फोन 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज को सपोर्ट करता है। फोन में 3,700mAh की बैटरी मिलती है। इसके साथ रिवर्स वायरलेस और वायर्ड चार्जिंग फीचर दिया गया। फोन में चार्जिंग के लिए 25W USB Type C चार्जर मिलेगा। यह फोल्डेबल फोन IPX8 वाटर और डस्ट प्रूफ है।

Galaxy Z Flip 4 के बैक में दो कैमरे दिए गए हैं। फोन के प्राइमरी कैमरे में 12MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा। वहीं, दूसरा कैमरा भी 12MP का है, जो एक वाइड एंगल, ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस सेंसर है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 10MP का कैमरा मिलेगा।

Samsung Galaxy Z Fold 4 Features

Samsung Galaxy Z Fold 4 में 7.6 इंच का QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinit Flex डिस्प्ले मिलता है। फोन का डिस्प्ले 120Hz अडेप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें 6.2 इंच का सेकेंडरी डिस्प्ले मिलता है, जो Dynamic AMOLED 2X फीचर और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके डिस्प्ले में Corning Gorilla Glass Victus+ का प्रोटेक्शन मिलता है।

Galaxy Z Fold 4 को 12GB RAM और 1TB तक स्टोरेज सपोर्ट मिलेगा। यह भी Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4nm प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें 4,400mAh की बैटरी मिलती है। इसमें भी 25W USB Type C चार्जिंग फीचर मिलता है। फोन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और IPX8 वाटर और डस्ट प्रूफ है।

Galaxy Z Fold 4 के बैक में तीन कैमरे मिलते हैं। फोन का प्राइमरी कैमरा 50MP का है। इसके अलावा फोन में 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 10MP का टेलीफोटो कैमरा मिलेगा। यह फोन 30x Space Zoom और 3x Optical Zoom को सपोर्ट करता है। इसमें 10MP का कवर और 4MP का अंडर डिस्प्ले कैमरा दिया गया है।