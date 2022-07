Samsung का Galaxy Z Flip 4 foldable को कुछ अन्य फोल्डेबल डिवाइस, Galaxy Watch 5 और Watch 5 Pro के साथ लॉन्च करने वाला है। इस फोन के लॉन्च की खबरें तो काफी पहले से आ रही थी, लेकिन अब संभावित लॉन्च डेट भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी जेड 4 फोल्डेबल डिवाइस 10 अगस्त को लॉन्च हो सकता है। Also Read - Samsung ने यूजर्स को दिया 'धोखा', अब देना पड़ेगा 75 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना

इस बात का खुलासा जाने-माने टिप्स्टर Evan Blass के एक लीक इमेज के जरिए हुआ है। यह लीक इमेज सैमसंग की ही लग रही है, जिसमें लॉन्च डेट लिखी हुई है। सैमसंग के गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में Galaxy Fold 4 के साथ Galaxy Z Flip 4 foldable समेत कई अन्य डिवाइस के लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कंपनी ने अभी तक अपने नए फोल्डेबल फोन की लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है।

**THIS IMAGE HAS BEEN EDITED TO OBFUSCATE CERTAIN DETAIL** Also Read - Samsung Galaxy M53 5G Review in Hindi: 108MP कैमरा वाले सैमसंग के सबसे सस्ते फोन में कितना दम?

See what I did there? pic.twitter.com/BrH4sT99yU

— Evan Blass (@evleaks) July 18, 2022