Samsung ने अपकमिंग फोल्डेबल फोन का टीजर रिलीज किया है, जिसमें Galaxy Z Fold 4 और Galaxy Z Flip 4 की झलक देखने को मिली है। शेयर किए गए टीजर में सैमसंग ने "flex is better than flat" टैगलाइन का यूज किया है, जिसका मतलब है कि फ्लैट ग्लास पैनल वाले बोरिंग स्मार्टफोन से फोल्डेबल फोन बेहतर हैं। दक्षिण कोरियाई कंपनी 10 अगस्त को अपकमिंग फोल्डेबल फोन को लॉन्च करेगी। इन दोनों फोल्डेबल फोन के साथ कंपनी Galaxy Watch 5 Series और Galaxy Tab A7 (2022) भी पेश कर सकती है।

सैमसंग द्वारा शेयर किए गए वीडियो में फोन की डिजाइन कंफर्म हुई है। कंपनी ने पिछले साल लॉन्च किए Galaxy Z Fold 3 और Galaxy Z Flip 3 के डिजाइन एलिमेंट को अपकमिंग फोल्डेबल डिवाइस में भी यूज किया है। हालांकि, पहले सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, फोन के डिस्प्ले फीचर में बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स और कमरा सेंसर में भी बदलाव होगा।

Galaxy Z Fold 4 में मिलेंगे ये फीचर्स

Samsung Galaxy Z Fold 4 चार कलर ऑप्शन- ब्लू, ब्लैक, बिगी और लेवेंडर में आ सकता है। फोन के हार्डवेयर फीचर की बात करें तो इस फोन में Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर यूज होगा। साथ ही, इसका डिस्प्ले पिछले मॉडल के मुकाबले बड़ा होगा। साथ ही, इसमें बड़ी बैटरी दी जा सकती है। यह फोन फोन तीन स्टोरेज वेरिएंट्स 8GB RAM + 128GB, 12GB RAM + 256GB और 12GB RAM + 512GB में आ सकता है।

फोन के डिस्प्ले फीचर की बात करें तो Galaxy Z Fold 4 का मेन इनर डिस्प्ले 7.6 इंच का होगा, जिसमें QXGA+ AMOLED पैनल दिया जाएगा। वहीं, इसके आउटर साइड में 6.2 इंच का HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। इस फोल्डेबल फोन के दोनों डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेंगे। यह फोल्डेबल डिवाइस Android 12 पर बेस्ड OneUI 4.1 के साथ आ सकता है। इस फोन में 4,400mAh की बैटरी और 25W वायर्ड और 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग फीचर मिल सकता है।



इसके कैमरे की बात करें तो फोन के बैक पैनल में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। इसका मेन कैमरा 50MP का होगा। इसके साथ 12MP का अल्ट्रा वाइड और 12MP का टेलीफोटो लेंस मिलेगा। फोन का टेलीफोटो लेंस 3x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट कर सरता है। इसके इनर स्क्रीन पर 16MP का अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलेगा। वहीं, आउटर स्क्रीन पर 10MP का कैमरा दिया जा सकता है।

Samsung Galaxy Z Flip 4 के फीचर्स

Samsung Galaxy Z Flip 4 में 6.7 इंच का Full HD+ sAMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। इसके आउटर यानी फोल्डेबल हिस्से में 2.1 इंच का सुपर AMOLED नोटिफिकेशन डिस्प्ले मिलेगा। फोन के हार्डवेयर Galaxy Z Fold 4 की तरह हो होंगे। इसके बैक में 12MP + 12MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। वहीं, फ्रंट में 10MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यह 3,700mAh की बैटरी और 25W फास्ट वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग के साथ आएगा।