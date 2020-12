Samsung लॉन्च कर सकती है ट्रिपल फोल्डिंग और ट्रांसपैरेंट डिस्प्ल वाले फोन

साल 2021 में कई आकर्षक डिवाइस लॉन्च कर सकती है। अगले साल की शुरुआत सीरीज की लॉन्चिंग के साथ होगी। कंपनी इस सीरीज में तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। इसके अतिरिक्त अगले साल , Galaxy Z Flip 3 फोल्डेबल स्मार्टफोन भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही कंपनी Galaxy Z Fold, और Galaxy Z Flip का लाइट वर्जन भी लॉन्च कर सकती है। ट्विटर यूजर Tron (@cozyplanes) के मुताबिक, सैमसंग ट्रिपल फोल्डेबल टैबलेट लॉन्च कर सकती है। इसके अतिरिक्त ट्रांसपैरेंट डिस्प्ले वाला फोन भी अगले साल देखने को मिल सकता है। Also Read - Samsung Galaxy S21, S21+ और S21 Ultra कीमत और लॉन्च डेट हुई लीक, जानिए पूरी डिटेल्स

ट्रिपल फोल्डेबल टैबलेट की बात करें तो इस डिवाइस की स्क्रीन तीन पार्ट में होगी और इसमें दो हिंज देखने को मिलेगी। यह टैबलेट बहुत हद तक शाओमी और टीसीएल के डिवाइस जैसा ही होगा। हालांकि सैमसंग कौन-सा फोल्डिंग सिस्टम अपनाती है, इसे देखना होगा। वहीं ट्रांसपैरेंट डिस्प्ले वाले फोन की बात करें तो इसके कंपोनेंट स्मार्टफोन के निचले हिस्से में लगे होंगे। Also Read - Samsung भारत में जल्द ही नई प्रोडक्ट कैटेगरी करेगा इंट्रोड्यूस

सामान्यतः किसी भी स्मार्टफोन के कंपोनेंट डिवाइस की डिस्क्रीन के पीछे लगे होंते हैं, लेकिन ट्रांसपैरेंट फोन के कंपोनेंट डिवाइस के निचले हिस्से में लगे होंगे। इसके बाद कंटेंट को डिस्प्ले पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, जिससे यह लगेगा कि डिवाइस ट्रांसपैरेंट है। हालांकि वास्तव में यह डिवाइस ट्रांसपैरेंट नहीं होगा। यह डिवाइस Mi TV Lux Transparent Edition जैसा हो सकता है, लेकिन इसका साइज छोटा होगा। जो आपकी जेब में फिट हो सकेगा। Also Read - 64MP कैमरा, 6000mAh बैटरी वाले Samsung के इस स्मार्टफोन को 777 रुपये की EMI में खरीदें

After seeing S21 leaks, you are probably disappointed.

Just wait a bit more, you will like foldables.

You won’t? Samsung will make you do.

Samsung has great stuff planned for 2021.

Triple foldable “tablet”, transparent display phone as well.

Scrollables and rollables in 2022.

— Tron (@cozyplanes) December 19, 2020