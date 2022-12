Samsung ने iPhone के 'बोरिंग' डिजाइन का उड़ाया मजाक, Galaxy Z Flip 4 को बताया बेहतर

Samsung जल्द ही Galaxy S23 फ्लैगशिप सीरीज को लॉन्च करने वाला है। अपकमिंग गैलेक्सी S सीरीज के स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले Apple iPhone के बोरिंग डिजाइन का मजाक उड़ाया है। हालांकि, सैमसंग के इस कमर्शियल में अपकमिंग सीरीज के बारे में डिटेल मेंशन नहीं है, लेकिन एड में Galaxy Awaits You (गैलेक्सी को आपका इंतजार है) मेंशन किया गया है, जो दर्शाता है कि दक्षिण कोरियाई कंपनी जल्द नए फोन लॉन्च करने वाली है। Also Read - Samsung Galaxy Z Flip 5 में मिलेगा पहले से बड़ा कवर डिस्प्ले, डिटेल्स लीक

सैमसंग के इस कर्मशियल एडवर्टिजमेंट में Galaxy Z Flip 4 को फोकस किया गया है, जिसे iPhone का बेहतर अल्टर्नेटिव कहा गया है। Samsung इस एड के जरिए यूजर्स को अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन लेने के लिए कह रहा है। कंपनी के इस 30 सेकेंड के एडवर्टिजमेंट में कई बार iPhone की झलक दिखी है। सैमसंग के इस एड को देखकर ग्राहक कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि वो Galaxy Z Flip 4 खरीदे या iPhone?

Galaxy Z Flip 4 की डिजाइन

दक्षिण कोरियाई कंपनी का यह एडवर्टिजमेंट मुख्य तौर पर Galaxy Z Flip 4 के यूनिक डिजाइन को यूजर्स के सामने लाने के लिए है। सैमसंग के फोल्डेबल फोन की USP उसकी डिजाइन है। Galaxy Z Flip 4 को भारत में 89,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। यह फोन दो स्टोरेज वेरिएंट्स- 8GB RAM + 128GB और 8GB RAM + 256GB में आता है। फोन की कीमत iPhone 14 Plus के बराबर है। हालांकि, सैमसंग का फोन Android इकोसिस्टम का हिस्सा है। वहीं, iPhone 14 Plus में iOS इकोसिस्टम मिलता है।

Samsung Galaxy Z Flip 4 और iPhone 14 Plus की परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा क्वालिटी लगभग एक जैसी है। दोनों ही डिवाइसेज 5G नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं और 120Hz हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं। Galaxy Z Flip 4 में Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिलता है। वहीं, iPhone 14 Plus पिछले साल आए A15 Bionic चिप पर काम करता है।

दोनों ही, स्मार्टफोन के बैक में 12MP + 12MP के डुअल कैमरे दिए गए हैं। हालांकि, RAM के मामले में Samsung का फोन iPhone 14 Plus से बेहतर है, लेकिन Android इकोसिस्टम होने की वजह से यह फीचर इसे iPhone 14 Plus के बराबरी पर ला खड़ा करता है। Galaxy Z Flip 4 की डिजाइन की वजह से कंपनी ने एप्पल के iPhone 14 Plus का मजाक उड़ाया है।