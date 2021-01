New M-Series : सैमसंग इंडियन मार्केट में Galaxy M-series के तहत एक नया स्मार्टफोन ला रहा है। इसे अगले हफ्ते बाजार में उतारा जाएगा। एक फेमस टिप्सटर ने इस आने फोन का पोस्टर शेयर कर इसकी जानकारी दी है। लीक पोस्टर में सैमसंग के इस नए फोन का नाम नहीं दिया गया है। उम्मीद है कि यह M12 या Samsung Galaxy M62 हो सकता है। Also Read - 10 हजार से कम कीमत में लॉन्च होगा Samsung Galaxy M02s, होंगे दमदार फीचर्स

टिप्सटर मुकुल शर्मा ने ट्विटर पर सैमसंग के आने वाले स्मार्टफोन का पोस्टर शेयर किया है। इस पर #MAXUP लिखा गया है, जिससे फोन में बड़ी बैटरी दिए जाने के संकेत मिलते हैं। मुकुल ने कहा है कि यह फोन बड़ी स्क्रीन के साथ आ सकता है। लीक पोस्टर से साफ हुआ है कि गैलेक्सी एम-सीरीज के इस नए स्मार्टफोन में वॉल्यूम और पावर बटन फोन की राइट साइड में दिया गया है। फोन वॉटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आएगा। Also Read - Samsung Galaxy S21 सीरीज की ऑफिशियल लॉन्च डेट आई सामने, जानें फीचर्स

दूसरी ओर, Samsung की बात करें, तो इस फोन में 7000mAh की बैटरी मिल सकती है। लीक रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह स्मार्टफोन 6.7 इंच डिस्प्ले के साथ आ सकता है। पिछले महीने इस फोन को कई सर्टिफिकेशन बेवसाइट्स पर देखा गया था। इस फोन के लिए एक सपोर्ट पेज भी भारत में लाइव हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग की नोएडा फैक्ट्री में Galaxy M12 का मास प्रॉडक्शन शुरू हो गया है। इन सभी बातों से संकेत मिलते हैं कि एम-सीरीज के इस स्मार्टफोन को जल्द भारत में लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Upcoming smartphones in India in January 2021 : शाओमी और सैमसंग के ये स्मार्टफोन होंगे लॉन्च

Galaxy M62 पर भी चल रहा काम

सैमसंग का अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला यह फोन Galaxy M12 नहीं हुआ, तो यह Galaxy M62 हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी गैलेक्सी एम62 पर भी लंबे समय से काम कर रही है।

जल्द आ रही सीरीज

दूसरी ओर, 14 जनवरी को सैमसंग का Galaxy Unpacked 2021 इवेंट है। कंपनी इस इवेंट में अपनी बहुप्रतीक्षित Galaxy S21 सीरीज लॉन्च करने वाली है। इसके तहत कंपनी तीन स्मार्टफोन बाजार में उतारा सकती है, जिनमें , Galaxy S21+ और शामिल हैं।