सैमसंग ने लॉन्च किया ‘Exynos 9810′ चिपसेट, इस स्मार्टफोन में हो सकता है पेश

सैमसंग Galaxy S9 और Galaxy S9+ स्मार्टफोन के बारे में कई लीक और जानकारियां सामने आ चुकी है। वहीं, कहा जा रहा है कि इन स्मार्टफोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें एक वेरिएंट में स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा तो दूसरे में Exynos 8895 प्रोसेसर होगा। दोनों चिपसेट इस साल के स्नैपड्रैगन 835 और Exynos 8895 के सक्सेसर हैं। वहीं, सैमसंग ने अपना लेटेस्ट 'Exynos 9810′ चिपसेट को बिना किसी शोर-शराबे के लॉन्च कर दिया है।

Exynos 9 सीरीज 9810 सैमसंग का लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो कि सैमसंग के दूसरी पीढ़ी के 10mm प्रोडक्शन नोड पर बना एक प्रमुख चिपसेट है और पिछले साल के SoC की तुलना में छोटे बदलाव के साथ आएगा। यह 10LPP (लो पावर प्लास) तकनीक का इस्तेमाल करता है। यह सैमसंग की पहली पीढ़ी के मुकाबले स्पीड को लगभग 10 प्रतिशत और पावर efficiency को लगभग 15 प्रतिशत के सुधार लाता है। चिपसेट में Gigabit LTE Cat का भी इस्तेमाल किया गया है। यह नया प्रोसेसर 1.2 जीबीपीएस डाउनलोड स्पीड का वादा करता है। इसमें 6 बैंड एलटीई कैरियर एग्रीगेशन प्रौद्योगिकी, 4गुणा4 एमआईएमओ और 256 क्यूएएम है।

सैमसंग Galaxy S8 और Galaxy S8 Plus में इस्तेमाल किया गया Exynos 9810 के predecessor की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक फास्ट है। हालांकि सैमसंग ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि कौन से डिवाइस में Exynos 9810 का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं, अगर लीक की माने तो 2018 फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S9 और Galaxy S9 Plus में Exynos 9810 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

Exynos 9810 फ्लैगशिप प्रोसेसर है, जिसमें तीसरी पीढ़ी का कस्टम सीपीयू कोर्स, उन्नत जीपीयू, और उद्योग के पहले 6सीए समर्थन के साथ गीगाबिट एलटीई मोडेम है। इसका निर्माण दूसरी पीढ़ी की 10 नैनोमीटर (एनएम) प्रोसेस तकनीक से किया गया है।

सैमसंग ने ISOCELL Slim 2X7 कैमरा सेंसर की भी घोषणा की, जो कि 24-मेगापिक्सल इमेज सेंसर है जिसमें 0.9um पिक्सल है। इसमें Tetracell और remosaic तकनीक को भी शामिल किया गया है।

