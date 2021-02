Samsung के इन पुराने स्मार्टफोन्स में मिलेंगे Galaxy S21 जैसे फीचर्स

Samsung ने पिछले महीने अपनी फ्लैगशिप Galaxy S21 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लेटेस्ट Android 11 पर आधारित One UI 3.1 के साथ लॉन्च किया था। अब कंपनी ने अपने पुराने स्मार्टफोन्स के लिए इस अपडेट को रोलआउट करने का ऐलान किया है। सैमसंग का कहना है कि फिलहाल वह 2020 में लॉन्च किए अपने स्मार्टफोन्स के लिए One UI 3.1 का अपडेट रोल आउट करेगा। Also Read - Samsung Galaxy Note 21 FE जल्द हो सकता है लॉन्च, जानें क्या होंगी खूबियां

किन स्मार्टफोन्स को मिलेगा One UI 3.1 अपडेट

सैमसंग ने एक बयान जारी कर उन स्मार्टफोन्स का नाम बताया है जिन्हें लेटेस्ट One UI 3.1 अपडेट मिलेगा। इन स्मार्टफोन में Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, और Galaxy S20 Ultra और Galaxy S20 FE शामिल है। इनमें से Galaxy S20 FE स्मार्टफोन को यह अपडेट मिलने भी लगा है। Galaxy S20 सीरीज के साथ-साथ कंपनी Samsung Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Z Fold2 और Galaxy Z Flip के लिए One UI 3.1 का अपडेट रोल आउट करेगी। Also Read - Samsung Galaxy M21 स्मार्टफोन हुआ सस्ता, जानें इसकी नई कीमत

One UI 3.1 में मिलेंगे ये फीचर्स

Samsung ने One UI 3.1 में जो सबसे बड़ा सुधार किया है वह कैमरा ऐप का सिंगल टेक मोड (Single Take mode) जिसकी मदद से यूजर्स एक ही समय में फोन में मौजूद सभी कैमरा सेंसर से फोटो क्लिक कर सकते हैं। Samsung यूजर्स को इस अपडेट में नया फीचर मिलेगा जिसकी मदद से वे फोटो से किसी ऑब्जेक्ट को हटा सकेंगे। सैमसंग ने इस फीचर को S21 series के लॉन्च के दौरान दिखाया था। Also Read - Flipkart पर शुरू हुई Samsung Days Sale, Smartphone और Galaxy Tab पर मिल रहे ढेरों Offers

सैमसंग ने कैमरा में कुछ और भी इंप्रूवमेंट किए हैं, जिनमें टच ऑटोफोकस भी शामिल है। इसके साथ ही फोटो की ब्राइटनेस को भी यूजर्स एडिट कर सकते हैं। इस अपडेट के साथ इन पुराने स्मार्टफोन को S 21 सीरीज की तरह मल्टी माइक रिकॉर्डिंग फीचर मिलेगा।

One UI 3.1 में सैमसंग ने यूजर्स की आंखों के लिए नया Eye Comfort Shield फीचर को जोड़ा है, जिसकी मदद से डिस्प्ले की ब्लू लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है। इस अपडेट के साथ सैमसंग यूजर्स को Private Share फीचर मिलता है जो फोटोज से लोकेशन इंफॉर्मेशन को हटा दिता है।