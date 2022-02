एक नए पेटेंट से सामने आया, सैमसंग एक बिलकुल नये फोल्डेबल डिवाइस पर कर रहा है काम

अभी कुछ ही समय पहले माइक्रोसॉफ्ट को लेकर इंटरनेट पर कुछ खबरें आ रही थी कि वह भी इस और कुछ करने की योजना में है। और अब सामने आ रहा है कि सैमसंग अपने एक नए ही फोल्डेबल डिवाइस पर काम कर रहा है, यह जानकारी सैमसंग की सर से फाइल किये गए एक नए पेटेंट के माध्यम से आई है। Also Read - 32MP सेल्फी कैमरा, 4500mAh बैटरी, 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले 5G फोन Samsung Galaxy S20 FE पर Amazon Sale में 5 हजार रुपये का Discount

सैमसंग पहले से ही अपनी फ्लेक्सिबल डिसप्ले निर्मित करने के लिए जाना जाता है। हालाँकि अभी तक यह डिसप्ले महज टीवी और कुछ कर्व एज वाले फोंस में तक ही सीमित हैं। हालाँकि कंपनी के एक नए पेटेंट से सामने आ रहा है कि वह एक ऐसे स्मार्टफोन पर काम कर रही है, जो वाकई कुछ नेता और बढ़िया होने वाला है। इसे भी देखें: गूगल Pixel 2 XL में आॅडियो रिकॉर्डिंग का समाधान जल्द होगा रोल आउट Also Read - 108MP+12MP+10MP+10MP कैमरे, 5000mAh बैटरी, 12GB RAM और 1TB स्टोरेज के साथ आया Samsung Galaxy S22 Ultra, तस्वीरों में देखें धांसू लुक

इस पेटेंट एप्लीकेशन को कोरिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस के साथ फाइल किया गया है, इसके स्केच को भी यहाँ देखा गया है, जिसे ‘flexible electronic device’ के नाम से फाइल किया गया है। इस स्मार्टफोन को अलग अलग दो rigid से निर्मित किया जाने वाला है और इसमें कई जॉइंट हिन्ज से भी होने वाला हैं। इसे भी देखें: Lyf C459 रिव्यु: बहुत से सुधारों की आवश्यकता

आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही सामने आया था कि सैमसंग के फोल्डेबल फोन को साउथ कोरिया में सर्टिफिकेशन प्राप्त हो गया है। सैमसंग के नए फोन को मॉडल नंबर SM-G888N0 के साथ नेशनल रेडियो रिसर्च एजेंसी (NRRA) द्वारा साउथ कोरिया में सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। इस बात की अफवाह है कि इस फोन को सैमसंग Galaxy X (फोल्डेबल स्मार्टफोन) के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। इस बात की भी अफवाह काफी समय से है कि सैमसंग Galaxy X1 और Galaxy X1 Plus फोल्डेबल स्मार्टफोन पर काम कर रही है। वहीं, अब NRRA द्वारा सर्टिफिकेशन मिलने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही इस फोन को बाजार में उतारा जा सकता है। PocketNow की रिपोर्ट की मानें तो यह फोन साल 2019 में पेश किया जाएगा। डिवाइस के “इस तिमाही” में प्रोटोटाइप चरण में प्रवेश करने की उम्मीद है।

इस बात की भी अफवाह काफी समय से है कि सैमसंग Galaxy X1 और Galaxy X1 Plus फोल्डेबल स्मार्टफोन पर काम कर रही है। वहीं, अब NRRA द्वारा सर्टिफिकेशन मिलने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही इस फोन को बाजार में उतारा जा सकता है। PocketNow की रिपोर्ट की मानें तो यह फोन साल 2019 में पेश किया जाएगा। डिवाइस के “इस तिमाही” में प्रोटोटाइप चरण में प्रवेश करने की उम्मीद है। इसे भी देखें: सोनी ने प्ले स्टोर पर Xperia Assist एप को किया अपलोड

हाल की रिपोर्टों में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के मोबाइल कारोबार के अध्यक्ष Koh Dong-jin ने कहा था कि कंपनी 2018 को एक बेंडेबल डिसप्ले वाले स्मार्टफोन को रिलीज करने की ओर काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अगले साल अपने ‘Galaxy Note’ ब्रांड के तहत एक पोर्टेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने का लक्ष्य रख कर चल रही है। इसे भी देखें: अमेजन पे को जल्द UPI से किया जाएगा इंटिग्रेट

Also Read in English: Samsung working on all-new foldable device, latest patent hints