Saregama Carvaan कीपैड फोन को भारत में म्यूजिक लवर्स के लिए लॉन्च कर दिया है। यह एक सस्ता फीचर फोन है, जिसकी कीमत 2,000 रुपये से भी कम की है। इस फोन की सबसे बड़ी खूबी इसमें प्री-लोडेड आने वाले हिंदी गानें हैं, जिन्हें संगीत प्रेमी बिना इंटरनेट के कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। कंपनी ने फोन को 2 स्क्रीन साइज में लॉन्च किया है, जिसमें एक फोन 2.4 इंच स्क्रीन के साथ आता है, जबकि दूसरा फोन 1.8 इंच स्क्रीन साइज के साथ आता है। इसके अलावा, फोन में 2GB RAM और 32MB स्टोरेज दी गई है। इसके साथ एक 8GB मैमोरी वाला कार्ड मिलता है, जिसमें 2GB का फ्री स्पेस आपको अपने पर्सनल म्यूजिक कलेक्शन के लिए दिया गया है।

Saregama Carvaan Phone Price in India

जैसे कि हमने बताया कंपनी ने Saregama Carvaan keypad फोन को दो स्क्रीन साइज में लॉन्च किया है। फोन के 1.8 इंच स्क्रीन साइज की कीमत 1,990 रुपये है। वहीं, 2.4 इंच स्क्रीन वाले फोन की कीमत 2490 रुपये है। यह फोन तीन कलर ऑप्शन Classic Black, Royal Blue और Emerald Green में आता है। इस फोन को आप Amazon, Flipkart और Saregama.com वेबसाइट के जरिए खरीद सकते हैं।

Saregama Carvaan Phone Specifications

स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो Saregama Carvaan फोन 1.8 इंच और 2.4 इंच स्क्रीन साइज में आता है, जिसका रेजलूशन 240 x 320 पिक्सल है। इसके अलावा, फोन MediaTek प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 2GB RAM और 32MB स्टोरेज दी गई है।

फोटोग्राफी के लिए यह फीचर फोन 0.3MP रियर कैमरा के साथ आता है, जिसमें LED टॉर्च मिलती है। फोन की बैटरी 2,500mAh की है। इसके साथ फोन में अन्य फीचर्स के तौर पर 3.5mm हेडफोन जैक, FM रेडियो, मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट, Aux out और ब्लूटूथ जैसे फीचर्स मिलते हैं।

बात फोन के सबसे खास फीचर की करें, तो यह फीचर फोन 1500 प्री-लोडेड हिंदी गानों से लैस है, जिसमें लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, एम. रफ़ी जैसे दिग्गज गायकों के गाने सुनने को मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन गानों को सुनने के लिए आपको किसी तरह के इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है और ही इनमें एड-ब्रेक गानों का मजा किरकिरा करेंगे।