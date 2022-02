ये स्मार्टफोन इस महीने बाजार में दे सकते हैं दस्तक

साल की शुरूआत से ही स्मार्टफोन बाजार में कई नए डिवाइस ने दस्तक दी है, किंतु अभी भी ऐसे कई स्मार्टफोन हैं ​जिनके लॉन्च होने की इंतजार काफी यूजर्स को है। ​इनमें से कुछ स्मार्टफोन लॉन्च तो हो चुके हैं लेकिन बाजार में उपलब्ध नहीं हुए हैं,​ जिनमें iPhone X शामिल है। वहीं इसके अलावा इस महीने नवंबर में आपको कई चर्चित स्मार्टफोन बाजार में देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं उन स्मार्टफोन के बारे में जो इस महीने बाजार में दस्तक देने वाले हैं। Also Read - Google App कुछ OnePlus डिवाइस पर हो रही है क्रैश

HTC U11 Plus और HTC U11 Life Also Read - Amazon Great Indian Festival vs Flipkart Big Billion Days: ये हैं टॉप 10 स्मार्टफोन डील्स

एचटीसी अपने नए स्मार्टफोन HTC U11 Plus और HTC U11 Life को इसी महीने लॉन्च कर सकती है। उम्मीद है कि ये दोनों स्मार्टफोन कल पेश किये जा सकते हैं। HTC U11 Life स्मार्टफोन के बारे में चर्चा करें तो इंटरनेट पर इसके बारे में भी बहुत कुछ सामने आया है। इस स्मार्टफोन में 5.2-इंच का (1080 पिक्सल) डिसप्ले दिया जा सकता है। साथ ही एचटीसी U11 Life स्मार्टफोन को एंड्राइड 7.1.1 नौगट के साथ पेश किया जा सकता है। एचटीसी U11 Life स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 630 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इस स्मार्टफोन में 3जीबी रैम के साथ 32जीबी इंटरनल स्टोरेज के लिए दी जा सकती है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है।

HTC U11 Plus स्मार्टफोन में एक 6-इंच की LCD स्क्रीन होने वाली है। यह एक 18:9 आस्पेक्ट रेश्यो वाली डिसप्ले होगी। इसके अलावा अलावा ऐसा भी सामने आ रहा है कि यह क्वालकॉम के अभी तक सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 835 पर चलने वाला है। इसे भी देखें: BlackBerry Motion स्मार्टफोन 10 नवंबर को कनाडा में होगा उपलब्ध

Oppo R11s और Oppo R11s Plus

Oppo अपने Oppo R11s और Oppo R11s Plus स्मार्टफोंस को 2 नवम्बर को पेश करने वाला है। Oppo R11s स्मार्टफोन की चर्चा करें तो इसमें आपको एक 6-इंच की FHD+ 2160×1080 पिक्सेल रेजोल्यूशन वाली डिसप्ले मिलने वाली है। साथ ही इसमें आपको स्नेपड्रैगन 660 चिपसेट भी मिलने वाला है। इसके अलावा स्मार्टफोन में एक 3120mAh क्षमता की बैटरी भी मिलने वाली है। साथ ही फोन में 4GB की रैम के साथ 64GB की इंटरनल स्टोरेज होने वाली है।

Oppo R11s Plus स्मार्टफोन की चर्चा करें तो इसमें एक 6.43-इंच की FHD+ सपोर्ट और 2160×1080 पिक्सेल रेजोल्यूशन वाली डिसप्ले मिलने वाली है साथ ही इसमें भी आपको स्नेपड्रैगन 660 चिपसेट मिलेगा, इसके अलावा फोन में एक 3880mAh क्षमता की बैटरी भी मिलने वाली है। साथ ही इसमें आपको 6GB की रैम के साथ 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। इसे भी देखें: चीज़ बर्गर के बाद अब गूगल पर एक और इमोजी गलत दिखाई दिया

जियोनी M7 Plus

​एक रिपोर्ट के माध्यम ये पुष्टि की गई है कि जियोनी M7 Plus स्मार्टफोन नवंबर में लॉन्च होने वाला है। जियोनी M7 Plus में 6.43-इंच का फुल स्क्रीन डिसप्ले दिया जा सकता है, जो कि कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा डिसप्ले हो सकता है। इसके अलावा फोन के बैक में स्टेनलेस और का कोमबीनेशन दिया जा सकता है। अभी के लिए यह स्पष्ट नहीं है कि क्या M7 Plus वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा या नहीं। अगर बात करें जियोनी M6 Plus स्मार्टफोन की तो इसमें फ्रंट में होम बटन के साथ ही फ्रिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया था। वहीं, जियोनी M7 Plus में ऐसा नहीं है, क्योंकि यह एक फुल स्क्रीन डिसप्ले के साथ पेश किया जा सकता है।

Razer स्मार्टफोन

स्मार्टफोन बाजार में एक और नया ब्रांड इस महीने दस्तक देने की तैयारी में है। गेमिंग लैपटॉप और एक्सेसरी की दुनिया में मुकाम हासिल करने के बाद Razer ब्रांड अब स्मार्टफोन की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपने पहले स्मार्टफोन पर काम कर रही है। साथ ही माना जा रहा है कि यह गेमिंग स्मार्टफोन हो सकता है। वहीं नई ऑनलाइन लिस्टिंग पर विश्वास किया जाए तो Razer फोन UK बेस्ड वेबसाइट पर देखा गया है। इस स्मार्टफोन में 5.72-इंच का IGZO डिसप्ले दिया जा सकता है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है। वहीं, यह गेमर्स को टार्गेट करने के लिए पेश किया जा सकता है। लिस्टिंग के अनुसार, ऑडियो के लिए इसमें Dolby Atmos साउंड और डुअल फ्रंट फेसिंग स्पीकर और एम्पलीफायर दिया जा सकता है, जो कि THX से सर्टिफाइड है। कैमरा लवर्स के लिए इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 12-मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ 13-मेगापिक्सल का सेकंडरी सेंसर मौजूद है। पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 4,000एमएएच की बैटरी दी गई है। इसे भी देखें: सामने आया जियोनी M7 Plus स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और लाइव इमेज

शाओमी स्मार्टफोंस

इस महीने स्मार्टफोन बाजार में शाओमी के एक या दो नहीं बल्कि शायद इससे अधिक स्मार्टफोन दस्तक दे सकते हैं। जिसमें शाओमी सेल्फी फोन के अलावा रेडमी 5 और रेडमी 5 प्लस शामिल हैं। ये स्मार्टफोन 11 नवंबर को चीन में लॉन्च हो सकते हैं। Redmi 5 Plus स्नैपड्रेगन 625 चिपसेट के साथ आएगा। लेकिन, कुछ अफवाह है कि कंपनी इस फोन को स्नैपड्रेगन 450 के साथ पेश कर सकती है। डिवाइस को दो वर्जन 3GB रैम और 4GB रैम के साथ पेश किया जाएगा। डुअल कैमरा फोन में 12MP+ 5MP कॉम्बिनेशन होगा। इसे भी देखें: कार्बन ने सेल्फी लवर्स के लिए पेश किया ‘K9 Smart Selfie’ स्मार्टफोन, कीमत 4,890 रुपए