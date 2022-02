सोनी ने पेश किया ‘Xperia Hello’ स्मार्ट कम्यूनिकेशन रोबोट

मोबाइल वर्ल्ड कॉन्ग्रेंस 2016 में सोनी ने अपने कॉन्सेप्ट डिवाइस के रूप में एक्सपीरिया एजेंट को पेश किया था। वहीं अब एक साल बाद आखिरकार सोनी ने जापान में इस डिवाइस को ‘Xperia Hello’ नाम से लॉन्च किया है। सोनी ‘Xperia Hello’ एक ऐसा कम्यूनिकेशन रोबोट है जो​ आपके परिवार के सदस्यों की पहचान कर सकता है और साथ ही परिवार की और दैनिक जरूरतों के लिए इससे बात की जा सकती है। Also Read - Google नए एंड्रॉयड ऐप पर कर रहा है काम, बोलकर सर्च करना होगा और भी आसान

'Xperia Hello' के साथ सोनी की कोशिश स्मार्ट होम स्पीकर को अगले स्तर पर लाने की है। हालांकि यह अधिकांशतः आपको मौसम के बारे में बताता है। इसके साथ ही यह म्यूजिक को कंट्रोल करने और कई अन्य कार्यों को करने में सक्षम है। यह आसपास के आंकलन की तरह और बोलने या किसी मानव इनपुट की आवश्यकता के बिना स्थिति के अनुसार स्थानांतरित कर सकता है।

Xperia Hello ने सोनी के रोबोटिक्स को सोनी एजेंट टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर अपने परिवार के सदस्य के रूप में व्यवहार किया और घर के आसपास कार्य किए। इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 4.6-इंच का liquid crystal टच स्क्रीन डिसप्ले है जिस पर कंर्वेसेशन, नयूल और कई चीजें देख सकते हैं।

सोनी 'Xperia Hello' 340 डिग्री तक रोटेट होने में सक्षम है और जो भी उससे बात करता है उसका जवाब भी देता है। एक्सपीरिया हैलो में एक कैमरा है जो कि वीडियो कॉल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही साथ यह एक सुरक्षा कैमरे के रूप में भी काम आता है।

इसमें इंफ्रारेड सेंसर दिया गया है जो कि मूमेंट को सुनिश्चित करता है और सात माइक्रोफोन का पता लगाता है। सोनी का कहना है कि यह महत्वपूर्ण दिन याद रख सकता है जैसे किसी भी परिवार की घटनाओं और पूरे घर को सूचित करने का भी कार्य कर सकता है। सोनी ‘Xperia Hello’ को उपयोग करने के लिए आपको कुछ कमांड जैसे कि “show me what my family is up to” बोलनी होगी। ऐसे ही इससे कुछ पूछने के लिए आपको कमांड देनी होगी।

हालांकि, सोनी ने इसके अंदर AI के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा है और ऐसा लगता है कि एंड्राइड पर चलने के बावजूद, यह एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट जैसे मौजूदा प्रौद्योगिकियों का उपयोग नहीं करता है। इसके बजाय, सोनी उसी कस्टम-निर्मित एजेंट का उपयोग कर रहा है जो सोनी ने एक्सपीरिया ईयरबड्स के अंदर रखा है। सोनी Xperia Hello फिलहाल केवल जापान में 16 नवंबर से उपलब्ध होगा जहां इसकी कीमत ¥150,000 यानि लगभग 75,680 रुपए है।