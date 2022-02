Sony के इस प्रोजेक्टर को मिला एंड्राइड 7.1.1 नौगट अपडेट

Sony के एंड्राइड पर चलने वाले अपनी ही तरह के एक प्रोजेक्टर यानी Sony Xperia Touch को एक सॉफ्टवेयर अपडेट मिल गया है। आपको बता दें कि यूरोप में इसे जब लॉन्च किया गया था तो यह एंड्राइड 7.0 पर काम करता था लेकिन अब इसे एंड्राइड 7.1.1 नौगट का अपडेट मिल गया है। इसके बाद यह अब और भी तेज हो जाएगा। क्योंकि इसे कई नए फीचर जो मिल गए हैं। Also Read - Microsoft और Sony की छत के नीचे हैं कितने गेमिंग स्टूडियो? जानें किस गेम का कौन है मालिक

हालाँकि यह महज एक रेगुलर अपडेट से कहीं ज्यादा बड़ा अपडेट इसे मिला है, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि इसके फीचर्स भी बदल गए हैं और इसमें कुछ नीट फीचर्स को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा सबसे जो ख़ास बात इस अपडेट के बाद इस प्रोजेक्टर के साथ हुई है, वह है इसका जेस्चर कण्ट्रोल से लैस हो जाना, आपको बता दें कि अब यह वॉल मोड पर रहने के बाद भी इन जेस्चर से कण्ट्रोल किया जा सकता है। इस अपडेट के बाद अब इस प्रोजेक्टर में अब आप इसके टॉप पर जाकर ही ओरिएंटेशन को बदल सकते हैं। इसके पहले इसमें माध्यम से ऐसा नहीं किया जा सकता था।

इसके अलावा अब आप मनुअली भी इसके फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऑटोफोकस सही नहीं है, यानी कहीं न कहीं वह ज्यादा या कम हो गया है, तो आप अब इसे अपने आप ही एडजस्ट कर सकते हैं, यानी यह काफी अडवांस हो गया है।

गौरतलब हो कि अभी हाल ही में भारत में सोनी ने अपने दो नए Xperia R1 और Xperia R1 Plus स्मार्टफोंस को पेश किया है. Xperia R1 की कीमत 12,990 रुपए तो वहीं, R1 Plus की कीमत 14,990 रुपए है। दोनों ही स्मार्टफोन 10 नवंबर से सोनी सेंटर और सभी मेजर रिटेल स्टोर्स पर सेल के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा यह स्मार्टफोन ई-कॉमर्स साइट अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध होंगे। अगर आप चाहते हैं तो अमेजन इंडिया पर स्पेशल ऑफर के साथ इस फोन को प्री-ऑर्डर कर सकते हैं।