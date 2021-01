64MP बैक, 48MP सेल्फी कैमरे के साथ 16,999 रुपये में लॉन्च हुआ Tecno Camon 16 Premier

Tecno ने अपने एक और बजट गेमिंग स्मार्टफोन Camon 16 Premier को भारत में लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन कंपनी के पिछले दिनों लॉन्च Tecno Camom 16 का अपग्रेडेड मॉडल है। इस स्मार्टफोन को केवल एक ही स्टोरेज ऑप्शन – + 128GB में पेश किया गया है। कंपनी ने कल यानि की 12 जनवरी को अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस अपकमिंग स्मार्टफोन के लॉन्च डेट टीज की थी। इस स्मार्टफोन की पहली सेल 16 जनवरी को पर आयोजित की जाएगी। Also Read - CES 2021: Asus ने तीन गेमिंग लैपटॉप किए पेश, 360Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले को करेगा सपोर्ट

ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर का मैक्रो पेज बना है, जिसमें फोन की कीमत रिवील की गई है। इस पेज में फोन के डिजाइन से लेकर फीचर्स तक रिवील की गई है। यह फोन 8GB RAM + 128GB, गेमिंग प्रोसेसर जैसे फीचर्स के साथ आता है। फोन में 6 कैमरे भी दिए गए हैं। Also Read - Samsung Galaxy S21 सीरीज का टीजर जारी, दिखा नया कैमरा डिजाइन और S-Pen

Also Read - CES 2021 का आगाज, Samsung ने पेश किए AI Robots और खास फ्रिज समेत ढेरों बेहतरीन प्रॉडक्ट

Fit your beautiful world in a single frame with CAMON16 PREMIER! 🤳😍

Can you guess the feature? 🤩

All eyes on you on 13th January 2021. Stay Tuned!#TECNO #TECNOMOBILEINDIA #CAMON16 #Alleyesonyou pic.twitter.com/cSHyLRLu6l

— TecnoMobileInd (@TecnoMobileInd) January 11, 2021