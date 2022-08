Tecno Camon 19 Pro 5G स्मार्टफोन को भारत में आज बुधवार 10 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया है। खूबियों की बात करें, तो यह इंडस्ट्री के फर्स्ट 64MP RGBW+ (G+P) कैमरा सेंसर के साथ आता है। इसके अलावा, फोन में 120Hz डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर, 8GB RAM और 5,000mAh बैटरी जैसे फीचर्स शामिल है। आइए जानते हैं इसकी कीमत और सभी फीचर्स के बारे में। Also Read - Xiaomi, Realme की बंद होगी 'दुकान'? 12000 रुपये से कम के फोन बेचने पर लग सकती है रोक

दाम की बात करें, तो Tecno Camon 19 Pro 5G फोन की कीमत भारत में 21,999 रुपये सेट की गई है। यह दाम फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है। फोन की सेल 12 अगस्त से शुरू होने वाली है, जिसे आप Cedar Green और Eco Black कलर ऑप्शन में खरीद सकेंगे। Also Read - Tecno Camon 19 Pro 5G इस दिन होगा भारत में लॉन्च, कंपनी ने किया कंफर्म

Also Read - Tecno Camon 19 Pro 5G फोन 15 अगस्त को हो सकता है भारत में लॉन्च, जानें स्पेसिफिकेशन

Much awaited TECNO CAMON 19 Pro 5G is here !

A wonder of technology with its Industry first 64MP camera that has RGBW + (G+P) Lens which lets you capture amazing Night Portraits, Ultra fast 5G speed , 0.98mm slimmest bezel and much more. pic.twitter.com/Ws87aQAKo4

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) August 10, 2022