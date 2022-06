Tecno Camon 19 सीरीज को ग्लोबल मार्केट में पेश कर दिया गया गया है। इस सीरीज में Camon 19 Pro 5G, Camon 19 Pro, Camon 19 और Camon 19 Neo स्मार्टफोन शामिल हैं। फिलहाल, सीरीज के सभी स्मार्टफोने के स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आए हैं। Tecno Camon 19 Pro की बात करें, तो यह सीरीज का फ्लैगशिप मॉडल है। 64MP RGBW सेंसर के साथ आने वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन मॉडल है, जिसे Samsung ने तैयार किया है। Also Read - Tecno Camon 19 Neo हुआ लॉन्च, 32MP सेल्फी कैमरा समेत मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

कीमत की बात करें, तो Tecno Camon 19 Pro के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत $280 (लगभग 21,850 रुपये) है। Camon 19 Pro 5G के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत $320 (लगभग 25,000 रुपये) है। यह फोन फोन में सी सॉल्ट व्हाइट और इको ब्लैक कलर ऑप्शन में आता है। Also Read - Tecno फोन में अब प्री-इंस्टॉल मिलेगा Tecno wallet, पेमेंट करने पर मिलेगा खूब सारा कैशबैक और...

