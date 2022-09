Tecno Camon 19 सीरीज के तहत कंपनी तीन स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है। वहीं, अब इस सीरीज के तहत जल्द ही एक नया स्मार्टफोन पेश किया जाने वाला है जिसका नाम ‘Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition’ होगा। इस फोन की इंडिया लॉन्चिंग की जानकारी कुछ हफ्तों पहले भी सामने आई थी, वहीं अब ई-कॉमर्स वेबसाइट पर फोन फुल स्पेसिफिकेशन के साथ लिस्ट हो गया है। फिलहाल, इसकी इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है। खूबियों की बात करें, तो यह फोन रंग-बदलने वाले स्टाइलिश बैक पैनल के साथ आएगा। इसके अलावा, फोन के फीचर्स भी काफी तगड़े हैं। Also Read - गजब का है Hyundai Venue N Line का इंटीरियर और एक्सटीरियर, देखें तस्वीरें

Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट Amazon पर लाइव हो गई है। इस साइट पर न केवल फोन का लुक रिवील किया गया है बल्कि फोन के स्पेसिफिकेशन भी कंफर्म हो गए हैं।

