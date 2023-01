Tecno ने अपने एक नए स्मार्टफोन से पर्दा उठा दिया है, जिसका नाम Tecno Phantom Vision V है। इसको ग्लोबल पेश किया है। इसमें फोल्ड और स्लाइड डिस्प्ले दिया गया है। इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले 10.1 इंच तक खींचकर इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसमें किसी भी तरह का पंच होल डिस्प्ले का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मोबाइल में कुल तीन डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। यह एक कॉन्सेप्ट फोन है और इसकी जानकारी कंपनी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वीडियो शेयर करके दी है। Also Read - Tecno Spark Go 2023 के स्पेसिफिकेशन आए सामने, 5000mAh बैटरी जैसे तगड़े फीचर के साथ होगा लॉन्च

इस छोटे वीडियो में कंपनी ने इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन का खुलासा किया है, जिससे पता चलता है कि इसमें 10.1 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा। इस डिस्प्ले को Fold और स्लाइड करके छोटा किया जा सकेगा। आइए इसके स्पेसिफिकेशन को जानते हैं। Also Read - Tecno Spark Go 2023 की कीमत और खूबियों से उठा पर्दा, लॉन्चिंग से पहले जानें डिटेल्स

Tecno का यह लेटेस्ट फीचर्स और डिजाइन वाला स्मार्टफोन है और यह बिक्री के लिए सब उपलब्ध होगा, उसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। कंपनी ने इसके डिजाइन और उसका मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, उसके बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया गया है। Also Read - Tecno Phantom X2 की पहली सेल आज, जानें कीमत कीमत, एक्सचेंज बोनस और कैमरा डिटेल्स

Born out of the imagination: Find out #PHANTOMFOLDABLECONCEPT Vision V and unroll your wide-open possibilities. #TECNO pic.twitter.com/P3NNK4CEuy

— tecnomobile (@tecnomobile) January 19, 2023