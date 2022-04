Tecno Phantom X स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। इसमें कंपनी ने कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है। इसके अलावा डिवाइस में डुअल सेल्फी कैमरा दिया गया है। साथ ही डिवाइस में 8GB RAM मिल रही है। इस नए स्मार्टफोन की कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और सेल डेट आदि जानने के लिए यह आर्टिकल पढ़ें। Also Read - 108MP कैमरा, 48+2MP डुअल सेल्फी कैमरा, 8GB RAM, और Curved Display वाले Tecno Phantom X का फर्स्ट लुक, पिक्चर्स मन मोह लेंगे आपका

कंपनी ने अपने इस स्मार्टफोन को 25999 रुपये में लॉन्च किया है। इसकी सेल 4 मई से Amazon पर शुरू हो जाएगी। डिवाइस को 2 कलर वेरिएंट में लाया गया है। इसमें Iceland Blue और Summer Sunset शामिल है। ग्राहकों को फोन के साथ 2999 रुपये का ब्लूटूथ स्पीकर और वन टाइन स्क्रीन रिप्लेसमेंट की सुविधा मिल रही है।

The time is here and this one is definitely worth the wait! Experience our most premium flagship ever. Meet the #TECNOPhantomX now!

📱Curved AMOLED Display

📳6.7 Inch FHD+ Screen with 90Hz Refresh Rate

🤳108MP Ultra HD Mode

& more..

Sale starts on 4th May 2022 pic.twitter.com/6pP915iajD

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) April 28, 2022