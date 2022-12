Tecno Phantom X2 Series को पिछले सप्ताह ग्लोबली लॉन्च किया गया है। 7 दिसंबर को लॉन्च हुई इस सीरीज को जल्द भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। Tecno Mobile India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस सीरीज का टीजर जारी किया है। टेक्नो की इस अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज में बड़ा कैमरा सेटअप और MediaTek Dimensity 9000 5G चिपसेट मिलता है। हालांकि, कंपनी ने अभी इस सीरीज की लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है। उम्मीद है कि इसे इस महीने के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - बड़ी स्क्रीन और दमदार प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ Tecno Megabook S1 लैपटॉप, जानें कीमत

टेक्नो की यह अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज में दो फोन Tecno Phantom X2 और Phantom X2 Pro लॉन्च किए जाएंगे। ये दोनों फोन 6.8 इंच के AMOLED डिस्प्ले, FHD+ रेजलूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन के डिस्प्ले का टच सैम्पलिंग रेट 360Hz तक सपोर्ट करता है। डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass Victus का सपोर्ट मिलता है। फोन के डिस्प्ले में पंच-होल डिजाइन दिया गया है। Also Read - Tecno Phantom X2 और Tecno Phantom X2 Pro फोन 45W फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च, जानें कीमत

Witness the pioneer of all smartphones! Also Read - Tecno Phantom X2 फोन में 8GB RAM के साथ मिलेगा शानदार डिस्प्ले! लॉन्च से पहले फीचर्स हुए लीक

Here is the TECNO PHANTOM X2 Series, the next leap into our flagship family. It has mind-blowing features like:

World’s first 50MP retractable portrait lens camera

MediaTek Dimensity 9000 5G processor

Unibody Double-Covered Design & more pic.twitter.com/YMLVbjuFVG

