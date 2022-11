Tecno Phantom X2 Series की लॉन्चिंग डिटेल और प्रोसेसर डिटेल का खुलासा हो गया है। कंपनी ने पिछले साल Mediatek प्रोसेसर के साथ Phantom X लॉन्च किया था। अब ब्रांड ने नेक्स्ट जेनरेशन Phantom X2 Series की लॉन्चिंग कन्फर्म कर दी है। इसे दिसंबर में MediaTek Dimensity 9000 प्रोसेसर के साथ पेश किया जाएगा। फोन्स को बेहतर कैमरा सेटअप के साथ लाया जाएगा। स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Tecno Phantom X2 फोन में 8GB RAM के साथ मिलेगा शानदार डिस्प्ले! लॉन्च से पहले फीचर्स हुए लीक

लंदन में आयोजित एक वेबिनार में Tecno ने घोषणा की है कि Tecno Phantom X2 सीरीज को दिसंबर में दुबई में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि सीरीज यूजर्स को प्रीमियम स्मार्टफोन एक्सपीरिंयस के साथ-साथ फैंटम के ट्रेलब्लेजिंग इनोवेशन का एक्पीरिंयस देगी। Also Read - 7000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा वाले Tecno Pova 3 को सस्ते में खरीदने का शानदार मौका, Amazon पर मिल रहा बंपर Discount

Tecno ने यह भी किया कि अपकमिंग स्मार्टफोन्स बेहतर कैमरा सेटअप के साथ आएंगे। हैंडसेट में मल्टी-एक्सपोजर और कॉम्प्लेक्स HDR शूटिंग मोड मिल सकते हैं। वे इनडोर या कम रोशनी में भी फोटो और वीडियो में अधिक लाइट और शैडो को कैप्चर करने में सक्षम होंगे। Also Read - Tecno Pova 4 जल्द भारत में होगा लॉन्च, 6000mAh की बैटरी के साथ मिल सकता है 50MP का कैमरा

Tecno की यह अपकमिंग सीरीज MediaTek Dimensity 9000 प्रोसेसर से लैस होगी। प्रीवियस जेनरेशन से यह इस सीरीज में मिलने वाला सबसे बड़ा अपडेट होगा। पिछली जेनरेशन में Helio G95 SoC मिलता है।

MediaTek Dimensity 9000 में 3 GHz क्लॉक्ड वाला एक फास्ट Cortex-X2 कोर , 2.85 GHz तक क्लॉक्ड वाले तीन A710 कोर और 1.8 GHz तक वाले चार पावर-दक्षता कोर हैं। यह TSMC 4 nm प्रोसेस नोड पर बेस्ड है। यह प्रोसेसर को बेहतर परफॉर्मेंस और काफी कम पावर की खपत देने का दावा करती है।

इसका मतलब है कि इस सीरीज में यूजर को दमदार परफॉर्मेंस और कैमरा सेटअप मिल सकता है। इसके अलावा फोन के अन्य स्पेसिफिकेशन का खुलासा अभी नहीं हुआ है। आगे आने वाले इससे संबंधित अन्य जानकारियां शेयर कर सकती है।

