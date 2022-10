Tecno अपनी फ्लैगशिप रेंज में दो नए डिवाइस जोड़ने की तैयारी में है, जिनका नाम Tecno Phantom X2 और X2 Pro 5G है। इस ही बीच दोनों अपकमिंग डिवाइसेज के स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। इससे पहले भी दोनों डिवाइस से जुड़ी कई रिपोर्ट्स सामने आई थी, जिनसे डिजाइन और बैटरी डिटेल का पता चला था। Also Read - 7000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा वाले Tecno Pova 3 को सस्ते में खरीदने का शानदार मौका, Amazon पर मिल रहा बंपर Discount

टिप्सटर Paras Guglani के मुताबिक, टेक्नो फैंटम एक्स 2 और एक्स 2 प्रो में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला FHD+ डिस्प्ले दिया जा सकता है। इनमें MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट, 8GB RAM और 128GB की इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए पॉप-अप कैमरा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कैमरा सेंसर और अन्य स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं मिली है। Also Read - Tecno Pova 4 जल्द भारत में होगा लॉन्च, 6000mAh की बैटरी के साथ मिल सकता है 50MP का कैमरा

Tecno Phantom X2 5G / X2 Pro 5G mid range Flagships Also Read - 5000mAh बैटरी, HD+ डिस्प्ले और 8MP कैमरा वाला Tecno Pop 6 Pro लॉन्च, Amazon सेल में 5000 रुपये से कम में खरीदने का मौका

-FHD+

-120hz

-8GB/12GB RAM

-DM 9000

-Pop up Camera

Launching in November 🌍🌍

One from the series will enter Indian markets….🇮🇳🇮🇳 In late December.#Tecno #TecnophantomX2Pro #TecnophantomX25G

— Paras Guglani (@passionategeekz) October 30, 2022