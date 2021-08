TECNO ने अपना दमदार और प्रीमियम स्मार्टफोन Tecno Pova 2 लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन कंपनी की Pova सीरीज का दूसरा फोन है। इसमें 7000mAh की दमदार बैटरी दी गई है। 6GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज वाले Tecno Pova 2 को कंपनी ने दो कॉन्फिगरेशन में लॉन्च किया है। फोन में 48MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। कंज्यूमर्स इस स्मार्टफोन को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon से खरीद सकते हैं। Also Read - Deal of the Day 21 July: Amazon और Flipkart पर मिल रहे कई शानदार ऑफर्स का जल्द उठाएं लाभ

Tecno Pova 2 Price In India

टेक्नो पोवा 2 स्मार्टफोन दो कॉन्फिगरेशन में आता है। फोन का बेस वेरिएंट यानी 4GB RAM + 64GB स्टोरेज मॉडल 10,999 रुपये में लॉन्च हुआ है, जबकि इसका 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये है। इस स्मार्टफोन को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon से खरीदा जा सकता है। फोन 5 अगस्त को बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लिमिटेड पीरियड के लिए कंपनी बेस वेरिएंट को 10,499 रुपये में और टॉप वेरिएंट को 12,499 रुपये में बेच रही है।

स्पेसिफिकेशन्स

डुअल सिम सपोर्ट वाला Tenco Pova 2 स्मार्टफोन Android 11 OS पर आधारित HiOS 7.6 पर काम करता है। यह स्मार्टफोन 6.9-inch के 1080x 2460 pixels रेजलूशन के Full HD+ डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें 20.5:9 आस्पेक्ट रेशियो मिलता है। फोन में सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G85 प्रोसेसर पर काम करता है।

इसमें 4GB RAM + 64GB स्टोरेज और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज का विकल्प मिलता है। स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन लेंस 48MP का है। इसके अलावा स्मार्टफोन में 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का मैक्रो लेंस दिया गया है, जो एक AI लेंस के साथ आता है।

स्मार्टफोन में क्वाड LED फ्लैश यूनिट दी गई है। इसमें 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन में 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। हैंडसेट में 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB-C टाइप पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक होल मिलता है।