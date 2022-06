Tecno Pova 3 सोमवार, 20 जून 2022 को भारत में लॉन्च हो गया है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह कंपनी की Pova लाइनअप में तीसरा फोन है। नए मॉडल की खासियत इसकी 7000mAh बैटरी है। Also Read - Tecno Camon 19 Pro फोन 64MP कैमरे के साथ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Tecno Pova 3 में यूजर्स को 90Hz रिफ्रेश रेट वाली Full HD+ स्क्रीन, MediaTek Helio G88 प्रोसेसर, 33W फास्ट चार्जिंग और 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। आइए इस डिवाइस की कीमत और स्पेक्स के बारे में जानते हैं।

Tecno Pova 3 को 11,499 रुपये की "स्पेशल लॉन्च प्राइस" पर पेश किया गया है। फोन के बेस मॉडेल में 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलती है और इसका टॉप वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फोन की सेल भारत में 27 जून से शुरू होगी। यह डिवाइस Eco Black और Tech Silver कलर ऑप्शन में मिलेगा।

Introducing #TECNOPOVA3, the true powerhouse with features like

▪️ 7000mAh Mega Battery with 33W Flash Charge☑️

▪️ Z-axis Linear Motor ☑️

▪️ Helio G88 Powerful Octa-core Gaming Processor ☑️

▪️ Up to 11GB RAM+ up to 128GB ROM ☑️

▪️ 50MP AI Triple Camera ☑️ pic.twitter.com/znUOOv2g21

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) June 20, 2022