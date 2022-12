Tecno POVA 4 स्मार्टफोन जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर लिस्ट किया है, जिसमें फोन के मेन फीचर्स भी रिवील किए गए हैं। अमेजन लिस्टिंग दर्शाती है कि टेक्नो का यह बजट स्मार्टफोन इस महीने ही लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने फिलहाल इसके लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। यह फोन पिछले POVA 3 का अपग्रेड मॉडल होगा। Also Read - Tecno Pova 4 जल्द भारत में होगा लॉन्च, 6000mAh की बैटरी के साथ मिल सकता है 50MP का कैमरा

अमेजन लिस्टिंग के मुताबिक, Tecno POVA 4 में MediaTek Helio G99 प्रोसेसर मिलेगा। साथ ही, यह फोन 6,000mAh बैटरी के साथ आएगा, जिसके साथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिए जाएगा। इसके अलावा फोन 8GB RAM + 128GB स्टोरेज सपोर्ट के साथ आएगा। इसके साथ 5GB एक्सटेंडेड RAM फीचर भी मिलेगा। इस तरह से फोन में कुल 13GB RAM का सपोर्ट मिलेगा। आइए, जानते हैं फोन के फीचर्स के बारे में… Also Read - 6000mAh बैटरी वाला Tecno Pova Neo 5G भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

टेक्नो के इस बजट फोन को ग्लोबली पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। फोन के ग्लोबल वेरिएंट में 6.82 इंच का HD+ रेजलूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस फोन में MediaTek Helio G99 प्रोसेसर दिया जाएगा। साथ ही, यह 8GB LPDDR4X RAM और 128GB UFS2.2 इंटरनल स्टोरेज को सपोर्ट करता है। फोन की RAM और इंटरनल मेमोरी को एक्सपेंड किया जा सकता है। Also Read - Tecno Pova 3: आ गया 7,000mAh की बैटरी वाला धमाकेदार फोन, कीमत एकदम आपके बजट में

