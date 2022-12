Tecno Pova 4 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। इसे Tecno Pova 4 Pro के साथ कुछ समय पहले ही ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया था। पोवा सीरीज का यह लेटेस्ट फोन MediaTek Helio प्रोसेसर के साथ आया है। इसमें 8GB RAM मिल रही है। साथ ही डिवाइस में 90Hz रिफ्रेश रेट वाल डिस्प्ले दिया गया है। इतना ही नहीं, फोन की खासियत में इसकी दमदार बैटरी, स्पीरियो स्पीकर्स और बहुत कुछ शामिल है। स्मार्टफोन की कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और सेल डेट आदि जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Smartphone launching in India this month: Realme 10 Pro से लेकर Vivo Y02 तक, भारत में इस महीने लॉन्च होंगे ये 5 स्मार्टफोन

Tecno Pova 4 Price in India

कंपनी ने इस लेटेस्ट स्मार्टफोन को एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी कीमत 11,999 रुपये है। डिवाइस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट है। इसकी सेल 13 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। हैंडसेट को ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से खरीद पाएंगे। Tecno Pova 4 दो कलर ऑप्शन Uranolith Grey और Cryolite Blue में आया है।

फोन में मिल रहे ये धमाल स्पेसिफिकेशन

स्मार्टफोन में 6.82 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 1640×720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 90Hz और टच सैंपलिंग केट 180Hz है। सेल्फी कैमरा के लिए फोन के सेंटर में पंच-होल कटआउट दिया गया है। हैंडसेट widevine L1 सर्टिफिकेशन से लैस है।

इसके साथ ही स्मार्टफोन में octa-core MediaTek Helio G99 प्रोसेसर दिया गया है। डिवाइस को पावर देने के लिए इसमें 18W चार्जिंग सपोर्ट वाली 6000mAh की बैटरी दी गई है।

कैसा है कैमरा सेटअप?

फोटोग्राफी के लिए Tecno Pova 4 में 50MP AI डुअल रियर कैमरा मिल रहा है। साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 8MP का कैमरा सेंसर और LED फ्लैश दिया गया है।

रैम और स्टोरेज

इस स्मार्टफोन में 8GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। डिवाइस 5GB वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ आता है। वहीं, इंटरनल स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह Android 12 पर रन करता है।

फोन का साइज 170.59×77.52×8.7mm और वजन 212 ग्राम है। स्मार्टफोन के अन्य स्पेसिफिकेशन्स में Dual-SIM, 4G, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC और GPS आदि शामिल हैं।