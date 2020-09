Tecno Spark 6 Air का नया वेरिएंट हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

टेक्नो ने भारत में अपने एंट्री लेवल स्मार्टफोन Tecno Spark 6 Air का नया 3GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च किया है। यह Tecno Spark 6 Air का तीसरा वेरिएंट है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन इस साल जुलाय़ई के अंत में लॉन्च किया था। उस वक्त कंपनी ने इस स्मार्टफोन को 2GB + 32GB वेरिएंट के साथ लॉन्च किया था। उसके बाद पिछले महीने कंपनी ने 3GB + 64GB वेरिएंट 9000 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है। अब कंपनी ने इस स्मार्टफोन का 3GB + 32GB वेरिएंट लॉन्च किया है। Also Read - Tecno Spark Power 2 Air भारत में 5 कैमरा के साथ 14 सितंबर को 12 बजे Flipkart पर होगा लॉन्च, जानें फीचर्स

Tecno Spark 6 Air की कीमत

टेक्नो का नया स्मार्टफोन 8,699 रुपये की शुरुआती कीमत पर आता है। यह स्मार्टफोन Cloud white, Comet black और Ocean blue कलर में उपलब्ध है। स्मार्टफोन के 2GB RAM + 32GB वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये है। जबकि स्मार्टफोन का नया 3GB + 32GB स्टोरेज वेरिएंट 8,499 रुपये की कीमत में आता है। वहीं फोन 3GB + 64GB वेरिएंट की कीमत 9,000 रुपये है। फोन का नया वेरिएंट 25 सितंबर को अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। Also Read - Tecno ने Helio G90T चिपसेट के साथ लॉन्च किया दमदार Tecno Camon 16 Premier स्मार्टफोन

स्पेसिफिकेशन्स

टेक्नो स्पार्क 6 एयर स्मार्टफोन ड्यूल-SIM (Nano) के साथ पेश किया गया है। टेक्नो स्पार्क 6 एयर स्मार्टफोन Android 10 (Go edition) पर आधारित HIOS 6.2 स्किन पर रन करता है। इस स्मार्टफोन में 7-inch HD+ (720×1,640 pixels) की डिस्प्ले हैं। टेक्नो का यह स्मार्टफोन क्वार्ड कोर MediaTek Helio A22 SoC के साथ 2GB की RAM के साथ लॉन्च हुआ था। हालांकि बाद में कंपनी ने इस स्मार्टफोन का 3 जीबी रैम वेरिएंट भी लॉन्च किया है। Also Read - Tecno Spark Go 2020 स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी, 13 MP AI ड्यूल कैमरा के साथ 6,499 रुपये हुआ लॉन्च

टेक्नो स्पार्क 6 एयर स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें प्राइमेरी कैमरा 13-मेगापिक्सल, सेकेंडरी कैमरा 2-मेगापिक्सल का है। इस फोन सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया गया है। Tecno Spark 6 Air स्मार्टफोन में 64GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी है जिसे microSD कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाई जा सकती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 4G LTE, ड्यूल-बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ v5.0, दिया गया है। इसके साथ ही इस फोन में 6,000mAh की बैटरी दी गई है।