Tecno भारत में अपने पॉपुलर बजट स्मार्टफोन सीरीज Spark का नया फोन लॉन्च करने को लेकर तैयार है। टेक्नो 30 जुलाई को Tecno Spark 6 Air स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी। टेक्नो का यह फोन इंडिया फर्स्ट स्ट्रेटजी के तहत लॉन्च करेगी। टेक्नो ने अपनो सोशल मीडिया अकाउंट पर 14 सेकेंड का एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कंपनी ने इस फोन का नाम रिवील किया है।

Tecno Spark 6 Air के हाईलाइट की बात करें तो यह 8 हजार रुपये के सेगमेंट में बड़ी बैटरी और बटरी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन होगा। फिलहाल इस स्मार्टफोन की कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है। बता दें कि कंपनी ने Tecno Spark Power 2 स्मार्टफोन को 6,000mAh बैटरी के साथ 10 हजार रुपये की कीमत में लॉन्च किया था। यह स्मार्टफोन भारत में जून महीने में लॉन्च किया गया था।

We have hit a 6 in the air! Can you feel it coming?⚡

Stay tuned! #SparkLagega #TecnoIndia #TECNOMobile #ComingSoon #Spark6Air #BestBattery

— TecnoMobileInd (@TecnoMobileInd) July 27, 2020