Tecno Spark 8 Pro स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। इसे MediaTek Helio G85 SoC के साथ दो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 5000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आइए आपको टेक्नो के इस नए स्मार्टफोन की कीमत और फीचर्स के बारे में डिटेल में बताते हैं। Also Read - Diwali को खास बनाने के लिए खरीदें 6GB RAM, 128GB स्टोरेज और 6000mAh तक बैटरी वाले ये किफायती फोन, मिल रहा Discount

Tecno Spark 8 Pro के स्पेसिफिकेशन्स

टेक्नो स्पोर्ट 8 प्रो में 6.8-इंच का फुल HD+ डॉट-नॉच डिस्प्ले दिया गया है। फोन में ऑक्टा-कोर MediaTek Helio G85 प्रोसेसर के साथ 6GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। फोन के इंटरनल स्टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। Also Read - Deal of the Day में धमाकेदार ऑफर्स का उठाएं लाभ, सस्ते में खरीदें Mi और Vivo के स्मार्टफोन समेत काफी कुछ

कैमरे की बात करें, तो टेक्नो के इस नए स्मार्टफोन में पीछे की तरफ तीन कैमरे दिए गए हैं। मेन कैमरा 48-मेगापिक्सल का है। साथ में 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर और एक AI लेंस दिया गया है। इसमें सुपर नाइट मोड 2.0 और ब्यूटी 4.0 जैसे कैमरा फीचर्स मिलेंगे। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग जैसी जरूरतों के लिए फोन के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। Also Read - Deal of the Day में धमाकेदार ऑफर्स, फोन और स्मार्टवॉच समेत कई आइटम्स पर छूट

Tecno Spark 8 Pro में 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह स्मार्टफोन Android 11 पर आधारित HiOS v7.6 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3.5mm हेडफोन जैक, 4G, ब्लूटूथ v5, FM रेडियो, GPS/ A-GPS, माइक्रो-USB पोर्ट, OTG, वाई-फाई और USB पोर्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर फोन के साइड में दिया गया है।

Tecno Spark 8 Pro की कीमत

टेक्नो स्पार्क 8 प्रो को अभी बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। फोन 6GB रैम और 64GB स्टोरज के साथ सिर्फ एक वेरिएंट में आया है। इसकी कीमत 16,990 BDT (बांग्लादेश की करेंसी) करीब 14,700 रुपये है। यह स्मार्टफोन Black और Komodo Island कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।