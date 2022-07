Tecno Spark 8P को फाइनली भारत में लॉन्च कर दिया गया है, जो कि कंपनी का बजट स्मार्टफोन है। भारत से पहले फोन को फिलीपींस में लॉन्च हो चुका है, हालांकि भारत में लॉन्च हुआ वेरिएंट फिलीपींस वेरिएंट से अलग है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो फोन में 6.6 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Octa-core MediaTek Helio G85 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 4GB+3GB RAM मिलती है। Also Read - Tecno Camon 19 सीरीज जल्द होगी भारत में लॉन्च, सामने आया चकाचक डिजाइन

कीमत की बात करें, तो Tecno Spark 8P को आप 10,999 रुपये में खरीद सकते है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट का है। कंपनी ने फोन की लॉन्च की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। इसके अलावा, आप इस फोन को अपने नजदीकी रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं। Also Read - Tecno Spark 8P भारत में जल्द होगा लॉन्च, टीजर में दिखी कैमरों की झलक

Introducing #TECNOSpark8P, #IndiasLatestBigShot with mesmerizing features

50MP Triple Rear Camera

7GB RAM

6.6” FHD+ Display

MediaTek Helio G85 Processor

Now available at your nearest retail stores only for ₹ 10,999/-.#TECNO #TECNOMobile #TECNOSpark8P pic.twitter.com/3Od8z0LQOm

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) July 7, 2022