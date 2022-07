Tecno Spark 9 आज यानी 12 जुलाई को भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इस फोन की कीमत Amazon India और ऑफिशियल साइट पर रिवील कर दी है। पिछले कुछ दिनों से कंपनी इस फोन के फीचर्स टीज कर रही थी। फोन के लगभग सभी फीचर्स सामने आ गए हैं। इस बजट फोन में 6GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज फीचर मिलेगा। इसे दो कलर ऑप्शन- ब्लैक और ब्लू में खरीदा जा सकेगा। Also Read - Tecno Spark 9 का लॉन्च डेट हुआ अनाउंस, मात्र ₹10,000 की रेंज मिलेगा 11GB RAM वाला फोन

Tecno के इस बजट फोन की कीमत 9,499 रुपये है। फोन में 6GB फिजिकल RAM के साथ-साथ 5GB वर्चुअल RAM एक्सपेंशन फीचर भी मिलेगा। इस तरह से यूजर को 10 हजार रुपये से कम में 11GB तक का RAM सपोर्ट मिलेगा। इसकी पहली सेल 23 जुलाई, दिन के 12 बजे Amazon Prime Day Sale के साथ आयोजित की जाएगी। पहली सेल में यूजर्स को कुछ स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स किए जाएंगे। Also Read - Tecno Spark 9: भारत का पहला 11GB रैम वाला स्मार्टफोन जल्द होगा लॉन्च, 10 हजार से कम होगी कीमत

Presenting the all new TECNO SPARK 9, India’s 1st 11GB smartphone @Rs.9499. It has all these amazing features like

✅11GB RAM

✅MediaTek Helio G37 Processor

✅90Hz Refresh Rate with 6.6 HD+ Display

✅Android 12

Sale starts on 23rd July 2022 as an Amazon Special. pic.twitter.com/GbAaKQXjVp

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) July 18, 2022