Tecno Spark 9 भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। कंपनी के ट्वीट के जरिए बताया है कि यह स्मार्टफोन 18 जुलाई को देश में ऑफिशियल हो जाएगा। लॉन्च से पहले, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon ने अपकमिंग स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन का खुलासा कर दिया है, जिन्हें इसकी माइक्रोसाईट पर देखा जा सकता है।

कंपनी का दावा है कि Tecno Spark 9 भारत का पहला 11GB रैम वाला स्मार्टफोन होगा। इसे Tecno Spark 8 के अपग्रेड के तौर पर लाया जाएगा, जिसे पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया गया था।

Wish to capture each of your real experiences with the all new TECNO Spark 9.

Unveiling in 3 days.

Get notified on: https://t.co/nfhhJEskgA#TECNOMobile #TECNO #TECNOSpark9 #StopAtNothing #StayTuned pic.twitter.com/u39zQJA4Fx

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) July 15, 2022