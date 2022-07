Tecno कंपनी जल्द ही भारत में Tecno Spark 9T के रूप में एक नया बजट स्मार्टफोन पेश करने वाली है। यह फोन ऑफिशियल लॉन्च से पहले Amazon India वेबसाइट पर लिस्ट हो गया है। अमेजन लिस्टिंग के जरिए फोन के प्रमुख स्पेसिफिकेशन और डिजाइन की जानकारी मिलती है। Also Read - Tecno Spark 9 की पहली सेल आज से होगी शुरू, कम दाम में मिलेंगे दमदार फीचर्स

Amazon India वेबसाइट पर Tecno Spark 9T स्मार्टफोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव की गई है। इस साइट पर फोन की तस्वीरें और कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन की जानकारी लिस्ट है। फोन की तस्वीरों से फोन के डिजाइन व कलर ऑप्शन की जानकारी लॉन्च से पहले सामने आ गई है। Also Read - TECNO Spark 9 भारत में लॉन्च, 11GB RAM, 5000mAh बैटरी समेत मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

Three cheers to a fully loaded clarity capture with a 50MP triple rear camera.

TECNO Spark 9T, #CaptureYourBigDream coming Soon.

Get notified on: https://t.co/ej3ejHRWEa#TECNO #TECNOMobile #StopAtNothing #TECNOSpark9T #Staytuned pic.twitter.com/Md44xGVuBp

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) July 25, 2022