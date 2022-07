Tecno Spark 9T स्मार्टफोन को आज 28 जुलाई को फाइनली भारत में लॉन्च कर दिया गया है। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो फोन में MediaTek Helio G35 प्रोसेसर, 50MP का प्राइमरी कैमरा, 5000mAh बैटरी और 18W फास्ट चार्जिंग स्पीड से लैस है। आइए जानते हैं फोन की कीमत और खूबियों के बारे में। Also Read - Tecno Spark 9T जल्द होगा भारत में लॉन्च, 50MP कैमरा के साथ Amazon पर लिस्ट

कीमत की बात करें, तो Tecno Spark 9T फोन की स्पेशल लॉन्च कीमत 9,299 रुपये है। फोन की सेल 5 अगस्त से Amazon पर शुरू होगी। यह फोन चार कलर ऑप्शन Turquoise Cyan / Atlantic Blue / Iris Purple / Tahiti Gold आते हैं। Also Read - 48MP कैमरे, 6GB RAM और 5000mAh बैटरी वाले OPPO A74 5G फोन को सस्ते में लाएं घर, Amazon पर मिल रहा तगड़ा Discount

It’s time to stop at nothing and capture your big dreams!

The wait is over, presenting the mesmerising #TECNOSpark9T in all of its glory. Elevate your experience with its breathtaking features

50MP Triple Rear Camera

7GB RAM

6.6 FHD+ Display

18W charger with 5000mAh Battery pic.twitter.com/p8TT7eiCOh

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) July 28, 2022