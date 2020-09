Tecno Spark Go 2020 स्मार्टफोन आज होगा लॉन्च, जानें क्या हो सकती हैं खूबियां

Transsion Holdings आज भारत में Tecno ब्रांड का नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। कंपनी का यह स्मार्टफोन Tecno Spark Go 2020 के नाम से ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर आज लॉन्च किया जाएगा। इस स्मार्टफोन को कंपनी काफी दिनों से टीज कर रही है। Also Read - Tecno Spark Go 2020 फ्लिपकार्ट पर हुआ टीज, 1 सितंबर को होगा लॉन्च

Flipkart की लिस्टिंग में टेक्नो के इस स्मार्टफोन की कई डिटेल्स रिवील हो चुकी हैं। Tecno Spark Go 2020 स्मार्टफोन में कंपनी ने फुल स्क्रीन डिस्प्ले दी है जिसमें फ्रंट में सेल्फी कैमरा के लिए इसमें नॉच दी गई है। टेक्नो ने इस स्मार्टफोन को टीज करते हुए बताया कि इसमें 6.52-इंच की full HD+ डिस्प्ले दी गई है। Also Read - Tecno जल्द लॉन्च करेगा दमदार Spark Go 2020 स्मार्टफोन, स्पेसिफिकेशंस हुई लीक

Tecno Spark Go 2020 स्मार्टफोन की यूएसपी इसका दमदार बैटरी है। यह स्मार्टफोन USB Type-C सपोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक के साथ पेश किया गया है। इस स्मार्टफोन के लॉन्चिंग से पहले Tecno ने सोशल मीडिया पर इस स्मार्टफोन के फीचर्स के हिंट शेयर किए हैं। Also Read - Tecno Spark 6 Air स्मार्टफोन 6,000mAh बैटरी और 7-इंच डिस्प्ले के साथ 7,999 रुपये में लॉन्च, इस दिन आएगा सेल पर

Tu kheech meri photo on the Big camera of Spark Go 2020 and get ready to click the best pictures wherever you go! 📸⚡️#BigBofEntertainment

Releasing tomorrow, 1 September at 12pm on Flipkart.

Check it out: https://t.co/tKMP82owzl#TECNOMobileIndia #SparkLagega #Flipkart pic.twitter.com/26rhJu3QL4

— TecnoMobileInd (@TecnoMobileInd) August 31, 2020