Tecno Spark Go 2023 हुआ भारत में लॉन्च, 5000mAh बैटरी समेत मिलेंगे दमदार फीचर्स

Tecno Spark Go 2023 को आज यानी 23 जनवरी को भारत में लॉन्च किया गया है। यह फोन पिछले साल आए Spark Go 2022 का अपग्रेड मॉडल होगा। कंपनी ने फोन की डिजाइन में बदलाव किया है और यह USB Type C चार्जिंग फीचर के साथ आता है। इस स्मार्टफोन के फीचर्स हाल ही में लीक हुए थे। टेक्नो का यह एंट्री लेवल स्मार्टफोन 5,000mAh बैटरी और कई दमदार फीचर्स के साथ आता है। फोन का डिस्प्ले 120Hz टच सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इस फोन पर बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आइए, जानते हैं टेक्नो के इस एंट्री लेवल स्मार्टफोन के बारे में… Also Read - Tecno Spark Go (2023) फोन कंपनी की ऑफिशियल साइट पर हुआ लिस्ट, डिजाइन फीचर्स लॉन्च से पहले कंफर्म

टेक्नो का यह अल्ट्रा बजट स्मार्टफोन 6.56 इंच के बड़े डॉट नॉच IPS LCD डिस्प्ले के साथ आता है। फोन के डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 480 निट्स तक है। साथ ही, यह IPX2 रेटिंग के साथ आता है यानी पानी के छींटें पड़ने पर यह खराब नहीं होता है। Spark Go 2023 में MediaTek Gelio A22 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 3GB RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं।

• 5000mAh battery with Type-C Charging Port

• 13MP AI Dual Rear Camera with F1.85 Large Aperture

• Smart Fingerprint Sensor

• 3GB RAM + 32GB ROM

And much more at just Rs.6,999

Available at your nearest retail outlets.#TECNO #TECNOSmartphones #SparkGo2023 #SegmentFirst

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) January 23, 2023