Tecno के एंट्री-लेवल स्मार्टफोन Tecno Spark Go 2023 की पिछले कई दिनों भारत में लॉन्चिंग को लेकर चर्चा हो रही है। अब इस अगामी डिवाइस को लॉन्च से पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है, जहां से इसके लगभग सभी स्पेसिफिकेशन का पता चला है। लेकिन लिस्टिंग से स्पार्क गो 2023 की कीमत या लॉन्च डेट के बारे में कोई अपडेट नहीं मिला है। वहीं, कंपनी ने भी अभी तक अपकमिंग फोन की इंडिया लॉन्च टाइमलाइन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

शानदार फीचर से लैस है स्मार्टफोन

टेक्नो की आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, Tecno Spark Go 2023 नए डिजाइन के साथ मार्केट में आएगा। अब स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस स्मार्टफोन में 6.56 इंच का IPS डिस्प्ले मौजूद होगा, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 90 प्रतिशत, आस्पेक्ट रेश्यो 20:9 और ब्राइटनेस 480 निट्स होगी। इसकी स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी।

बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हैंडसेट में MediaTek Helio A22 प्रोसेसर के साथ 4GB तक RAM और 64GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी। वहीं, यह फोन Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा।

कैमरा सेक्शन

फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन में 13MP का कैमरा दिया जाएगा, जबकि सेल्फी के लिए 5MP का कैमरा मिलेगा।

बैटरी डिटेल

Tecno Spark Go 2023 स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी से लैस होगा। इसमें सुरक्षा के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फोन में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर मिलेंगे।

Tecno Spark Go 2023 की संभावित कीमत

लीक्स की मानें, तो टेक्नो स्पार्क गो 2023 की कीमत 10 से 15 हजार के बीच रखी जा सकती है। वहीं, यह फोन एंडलेस ब्लैक, Uyuni ब्लू और Nebula पर्पल कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।

Tecno Phantom X2 Pro 5G की डिटेल

आपको बता दें कि टेक्नो ने हाल ही में Tecno Phantom X2 Pro 5G भारत में पेश किया था। इसकी कीमत 49,999 रुपये है। इसमें Mediatek Dimensity 9000 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा फोन में शानदार कैमरा और 12GB LPDDR5 RAM मिलती है। साथ ही, इस डिवाइस में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 5160mAH की बैटरी दी गई है।