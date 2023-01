Tecno Spark Go 2023 जल्द होगा लॉन्च, सर्टिफिकेशन साइट पर हुआ लिस्ट

Tecno जल्द ही एक और सस्ता फोन लॉन्च करने वाला है। टेक्नो के इस स्मार्टफोन को Tecno Spark Go 2023 के नाम से लॉन्च किया जा सकता है, जो पिछले साल आए Spark Go 2022 का अपग्रेड वर्जन होगा। इस बजट स्मार्टफोन को इंडोनेशिया की सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है। उम्मीद है कि कंपनी इस फोन को जल्द लॉन्च करेगी। Tecno ने हाल ही में Phantom X2 को भारत में लॉन्च किया है। अब कंपनी इसके Pro मॉडल को भारत में उतारने की तैयारी कर रही है। आइए, जानते हैं टेक्नो के इस अपकमिंग फोन के बारे में… Also Read - 5000mAh बैटरी, 13MP AI कैमरा वाले सस्ते स्मार्टफोन Tecno Spark Go 2021 की पहली सेल आज, Amazon पर मिल रहा धांसू ऑफर

भारतीय टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने टेक्नो के इस अपकमिंग फोन की सर्टिफिकेशन साइट की लिस्टिंग को अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। हालांकि, इस लिस्टिंग में फोन के फीचर्स के बारे में जानकारी साझा नहीं की गई है। हालांकि, फोन के कुछ फीचर्स पिछले साल लॉन्च हुए वेरिएंट के मुकाबले अपग्रेड किए जाएंगे। टेक्नो की Spark सीरीज बजट यूजर्स के लिए है। इस सीरीज में Spark के नंबर सीरीज और Go सीरीज आते हैं। Also Read - Tecno Spark Go 2021 फोन 1 जुलाई को होगा भारत में लॉन्च, कम दाम में मिलेंगे ये शानदार स्पेसिफिकेशन्स

Phantom X2 Pro जल्द भारत में होगा लॉन्च

Tecno अगले सप्ताह भारत में Phantom X2 Pro 5G को लॉन्च करेगा। यह फोन यूनिक कैमरा डिजाइन और रिट्रेक्ट होने वाले प्रोट्रेट कैमरा के साथ आएगा यानी फोन का प्रोट्रेट कैमरा फोटो क्लिक करते समय रोटेट हो सकता है। इस फोन की प्री-बुकिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर 17 जनवरी से शुरू होगी। अमेजन पर फोन को लिस्ट किया है। इसमें 6.8 इंच का FHD+ Curved AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

टेक्नो का यह प्रीमियम फोन MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट के साथ आएगा। फोन में 8GB RAM और 256GB स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा फोन में 5,160mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। यह स्मार्टफोन Android 12 पर बेस्ड HiOS पर काम करेगा।

इस फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसके बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन में 50MP का प्राइमरी, 50MP का सेकेंडरी और 13MP का तीसरा कैमरा मिलेगा। इसके अलावा फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का कैमरा दिया जाएगा।