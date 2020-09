Tecno Spark Power 2 Air भारत में 5 कैमरा के साथ 14 सितंबर को 12 बजे Flipkart पर होगा लॉन्च, जानें फीचर्स

Tecno Spark Power 2 Air को भारत में 14 सितंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इससे पहले Tecno Spark Power 2 को लॉन्च किया था। कंपनी अपने इस स्मार्टफोन को Flipkart के जरिए बेचेगी। Flipkart पर इस स्मार्टफोन का लैंडिंग पेज भी लाइव हो गया है। इस लैंडिंग पेज से इस स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स का भी पता चला है। कंपनी इस फोन को 9 हजार से कम कीमत में लॉन्च कर सकती है। हम आपको यहां Tecno Spark Power 2 Air के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - स्मार्टफोन बनेंगे और भी स्मार्ट, पांच अपकिंग टेक्नोलॉजी जो बदल देंगे एक्सपीरियंस

THE POWER WILL BE IN YOUR HANDS- Spark Power 2 Air ke saath! 💪 ⚡

Releasing on September 14, 2020 on Flipkart. Also Read - Tecno ने Helio G90T चिपसेट के साथ लॉन्च किया दमदार Tecno Camon 16 Premier स्मार्टफोन

Can you guess the battery power of this rockstar ? ⚡🤩#TECNOMobileIndia #SparkLagega #PowerPlayEntertainment #BestBatterySmartphone #SparkPower2Air #Flipkart pic.twitter.com/NyTmuMlmwR

— TecnoMobileInd (@TecnoMobileInd) September 11, 2020