ग्रामीण ग्राहकों के लिए मोबाइल-आधार को जोड़ने के लिए नए सुझाव आए सामने

देश में सभी मोबाइल नंबरों को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है जिसके बाद टेलीकॉम कंपनियां अपने मौजूदा ग्राहकों की संख्या में कमी नहीं आने देना चाहतीं और इसके लिए कई कदम उठाएं जा रहे हैं। ताकि उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर से लिंक करने में समस्याओं को सामना न करना पड़े। कुछ टेलीकॉम कंपनियों ने तो यूजर्स के घर जाकर नंबर को आधार से लिंक करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें सभी मोबाइल नंबर्स को 6 फरवरी 2018 तक आधार से लिंक करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक निश्चित समय के बाद आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में ग्रामीण मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए भी सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है।

सरकार द्वारा अनिवार्य उपभोक्ताओं के पुन: सत्यापन की गति बढ़ाने के प्रयास में, भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियां उपभोक्ताओं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने मोबाइल फोन नंबरों को आधार से जोड़ने में मदद करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल नवाचारों को पेश कर रही हैं। लोकप्रिय कंपनी भारती एयरटेल अपने आधार-आधारित सिम री-सत्यापन को पूरा करने के लिए ग्रामीण ग्राहकों के लिए विशेष शिविर का आयोजन कर रही है।

ऐसे में वोडाफोन ने राजस्थान के ग्रामीण इलाके में अपनी मोबाइल वैन्स को इस काम पर लगा दिया है। यह वैन्स राजस्थान के हर गांव में जाकर अपने ग्राहक के मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करेंगी। यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त होगी। यह ग्राहकों के सिम कार्ड को भी 4जी में अपग्रेड करने का काम करेंगी। कंपनी का कहना है कि ग्रामीण यूजर्स को इस आदेश के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम है। ऐसे में उनकी ये मोबाइल वैन लोगों की मदद करेगी। ये सेवा सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो शहरी इलाके से दूर रहते हैं।आइडिया सेल्युलर, तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी ने ग्रामीण इलाकों में अस्थायी सीओपी स्थापित की है।

Economictimes की रिपोर्ट के अनुसार आइडिया एक्जीक्यूटिव ने कहा कि कंपनी ने ग्रामीण बाजारों में फिर से सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अस्थाई शिविरों को स्थापित किया है और देश भर में ग्रामीण इलाकों में ‘बाइक पर शिविर को भी भेजा गया है।’ आदित्य बिड़ला समूह की स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी ने अपने बायोमेट्रिक्स रजिस्टर करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से विकलांग ग्राहकों के घरों की यात्रा करने के लिए टीमों को तैनात किया है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम, जिन्होंने पिछले साल सितंबर में सेवाएं शुरू की थी, ने इस संबंध में किए गए पहलों पर ईटी के पूछताछ का जवाब नहीं दिया।

सर्वोच्च तीन दूरसंचार कंपनियां अपने ग्राहकों के साथ बेहतर तरीके से बंधन के रास्ते से बाहर निकल रही हैं, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें संदेश भेजकर परेशानी पैदा करने के लिए अपील की है कि खाता निष्क्रिय नहीं किया जाएगा, यदि आधार से जुड़ा नहीं है, जैसा कि संविधान बैंच है अभी तक 12-अंकों की पहचान संख्या की वैधता पर फैसला करने के लिए। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य आधार सेलफोन लिंकेज को मंजूरी दी है।

