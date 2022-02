सावधान: फेसबुक पर चल रहा गूगल Pixel कॉन्टेस्ट है पूरी तरह फर्जी

आजकल लोगों का ​अधिकतर समय सोशल साइट्स पर गुजरता है और ऐसे में यहां कई ऐसे पोस्ट होते हैं जो उन्हें अपनी ओर आक​र्षित करते हैं। ऐसे में ऑनलाइन देनदारियां सबसे अधिक उत्साहित हैं। विशेष रूप से मंहगे प्रोडक्ट्स पर यदि कोई प्रतियोगिता आॅनलाइन उपलब्ध हो तो यूजर्स इनमें हिस्सा लेने का मौका नहीं गवांते। हालांकि इसमें से कुछ वास्तविक प्रतियोगिताओं हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नकली प्रतियोगिताएं आयोजित कर यूजर्स को भम्र में डालते हैं। ऐसी ही एक घटना खबरों में है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार गूगल Pixel को लेकर भी कॉन्टेस्ट चल रहा है, जो कि 4,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने में कामयाब रहा है। Also Read - Google Pixel 6 के प्रोमो वीडियो में पहली बार दिखा फोन, कई कलर में आया नजर

यह प्रतियोगिता फेसबुक पर एक पेज द्वारा आयोजित की जा रही है जिसका नाम "Official Google Pixel" दिया गया है। इस पेज पर लेआउट और कंटेंट बहुत ही मजबूत और विश्वसनीय प्रतीत होता है, जिसे देखकर हजारों लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं। यह प्रतियोगिता 25 अक्टूबर को घोषित की गई थी, और पुरस्कार में 50 गूगल Pixel स्मार्टफोन विजेताओं को देने की बात कही गई है।

एक गूगल Pixel जीतने के लिए, सभी को बिना किसी रुकावट के कमेंट सेक्शन पर 'Pixel' लिखना था। सभी अक्षरों को बिना किसी रूकावट के एक सेक्शन में अलग से टाइप किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रतियोगियों को पेज लाइक करना पड़ता था और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पोस्ट शेयर करना था। यह प्रतियोगिता केवल 24 घंटे के लिए आयोजित की गई थी।

प्रतियोगिता पूरी होने के बाद, प्रतियोगिता के सभी 50 विजेताओं की भी घोषणा की गई। हालांकि, विजेताओं की सूची "Official Google Pixel" पेज पर पोस्ट की गई थी जिससे लोगों को लंबे समय तक यह अहसास ही नहीं हुआ कि यह सब कुछ नकली है। जिसके बाद उपयोगकर्ताओं ने यह कहते हुए टिप्पणी करना शुरू कर दिया कि प्रतियोगिता नकली है। कुछ ऐसे लोग थे जो अविश्वास में थे, और प्रतियोगिता जीतने पर निराश थे। विजेता सूची में Peter Parker (Spiderman) और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर David Miller का नाम भी शामिल है।

हालांकि इस प्रतियोगिता में, अभी भी पोस्ट पर टिप्पणी करने वाले लोगों पर ध्यान देने के लिए मैनेज किया जा रहा है। चीजों को और अधिक समझाने के लिए, नकली पेज ने गूगल Pixel सीरीज की इमेज और Pixel 2 सीरीज भी प्रकाशित की। इसने फेसबुक पर आधिकारिक गूगल पेज और “मेड बाय गुगल” पेज से शेयर सामग्री को भी टैग किया है। यदि आप इस तरह के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो जांच लें कि पेज वास्तविक है या नहीं। आधिकारिक ब्रांड पेज में आमतौर पर verified badge होता है और यह गूगल के पास इसके सभी उत्पाद पेजों पर है।

Also Read in English: Beware: This Google Pixel giveaway on Facebook is fake