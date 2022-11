Transparent Smartphone: अभी तक हमने फोल्डेबल और रोलेबल डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन के कॉन्सेप्ट डिजाइन देख चुके हैं। Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Motorola समेत कई कंपनियों ने अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन को बाजार में उतारा है। वहीं, इस साल Nothing ने ट्रांसपेरेंट बैक पैनल के साथ Nothing Phone (1) लॉन्च किया है, जो इसे यूनिक बनाता है। भविष्य में ऐसे भी स्मार्टफोन आ सकते हैं, जिससे आर-पार देखा जा सकता है। ऐसे की एक फ्यूचर के स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ है। Also Read - YouTube Shorts में आया नया फीचर, TikTok को मिलेगी कड़ी टक्कर

सभी हार्डवेयर होंगे ट्रांसपेरेंट!

ट्रांसपैरेंट बॉडी वाले इस स्मार्टफोन के कॉन्सेप्ट वीडियो में फोन की बैटरी समेत हार्डवेयर पार्ट्स भी नहीं दिख रहे हैं। इस स्मार्टफोन की बॉडी किसी शीशे की तरह ट्रासपेरेंट है, जिसके आर-पार देखा जा सकता है। इस स्मार्टफोन का वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। यूजर्स सोशल मीडिया पर मौजूद इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग (Wireless Charging) फीचर को सपोर्ट करेगा। इसमें ट्रांसपेरेंट वायरलेस चार्जिंग फीचर दिया जाएगा। इस स्मार्टफोन के कॉन्सेप्ट वीडियो से साफ है कि यह एक एंड्रॉइड (Android) फोन है, जिसमें गूगल प्ले स्टोर का आइकन देखा जा सकता है। साथ ही, ऊपर की तरफ नोटिफिकेशन पैनल भी दिख रहा है। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड इस फ्यूचर के फोन को बनाने जा रहा है।

कई कॉन्सेप्ट वीडियो हुए वायरल

हालांकि, YouTube पर आपको इस तरह के कई ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह से स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में डिस्प्ले अपग्रेड किए हैं। आने वाले सालों में हम इन स्मार्टफोन को देख सकते हैं। LG और Samsung ग्लोबली डिस्प्ले बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में जानी जाती है। इनके अलावा कई और कंपनियां इस तरह की स्क्रीन ला सकती है, जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगी।