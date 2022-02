UC Browser इस कारण गूगल प्ले स्टोर से हुआ गायब

UC ब्राउजर इंडिया में काफी पॉपुलर ब्राउजर में से एक है। पिछले ही दिनों इस वेब ब्राउजर ने गूगल पर 50 करोड़ डाउनलोड पूरे किए थे। वहीं, अब यह खबर सामने आ रही है कि गूगल ने इस लोकप्रिय एप्लिकेशन यूसी ब्राउजर को प्ले स्टोर से हटा लिया है। इसे हटाने के पिछे आक्रामक और घृणित वायरस विज्ञापनों को वे लंबे समय तक चलाने की वजह बताई जा रही है। Also Read - PUBG Mobile India launch Update: पबजी की वापसी की फिर जगी उम्मीद, जानें वजह

चाइना-बेस्ड यूसी ब्राउजर भारत में छठा सबसे अधिक डाउनलो​ड किया जाने वाला एप्लिकेशन है। इसका मोबाइल यूजर बेस 100 मिलियन है जो कि गूगल क्रोम से कहीं अधिक है। बता दें कि गूगल प्ले स्टोर पर यूसी ब्राउजर सर्च करने पर आपको वहां केवल यूएसी ब्राउजर मिनी का ही आॅप्शन मिलेगा।

यूएसी ब्राउजर को यूसी वेब द्वारा डेवलप किया गया है जो कि चीन के अलीबाबा ग्रुप का हिस्सा है। यूएसी ब्राउजर पिछले साल दावा किया गया था कि भारत और इंडोनेशिया में उसके 10 करोड़ से अधिक मासिक एक्टिव यूजर्स हैं। ऐसे यह सबसे अधिक चौकांने वाली बात है कि बढ़ती लोकप्रियता और डाउनलोड के बावजूद अचानक से इसे प्ले स्टोर से क्यों हटाया गया।

इस मामले को लेकर यूसी वेब ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि आखिर क्यों एप को गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया है। हालांकि, एंड्राइड पुलिस वेबसाइट के संस्थापक Artem Russakovskii ने यूसी यूनियन (जो कि कंपनी का नेटवर्क सहबद्ध है) से एक ई-मेल के बारे में पोस्ट किया है जो ‘Malicious Promotion’ मैथ्ड का उपयोग कर यूसी ब्राउजर के बारे में बात करता है।

एंड्राइड सेंट्रल की रिपोर्ट के अनुसार जानकारी के अनुसार यूसी ब्राउजर द्वारा आक्रामक और घृणित वायरस विज्ञापनों को वे लंबे समय तक चलाने की वजह से यूसी ब्राउजर को प्ले स्टोर से हटाया गया है। इस ईमेल को रेडिट पर शेयर किया गया है। एक ट्विटर यूजर Mike Ross जो कि यूसी ब्राउजर के लिए काम करते हैं उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया कि एप को उसी कारण हटाया गया है।

I work for UC Browser,I got mail today morning it said that UC Browser was temporarily removed from play store for 30 days because it used “Misleading” and “Unhealthy” methods of promotion to increase installs

— Mike Ross (@SKz_14) November 14, 2017