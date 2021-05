स्मार्टफोन्स में बैटरी की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। 5000, 6000 या 7000mAh बैटरी वाले फोन अब आम बात हैं, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। जल्द आपको 13,000mAh से भी बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। दरअसल, चीन की स्मार्टफोन निर्माता Ulefone ने ऐलान किया है कि वह जल्द एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, जिसमें 13,200mAh की बैटरी होगी। यह स्मार्टफोन Ulefone Power Series का हिस्सा होगा। Also Read - Photo Gallery : अगर आपके फोन की बैटरी हो जाती है LOW तो आजमाएं ये 4 Tips

इससे पहले कंपनी ने Ulefone Power 5 और Ulefone Power 5S स्मार्टफोन में 13,000mAh कपैसिटी की बैटरी दी थी। ये दोनों फोन साल 2018 में लॉन्च हुए थे। इसके बाद 2019 में Power 6 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, लेकिन इसकी बैटरी कपैसिटी सिर्फ 6350mAh थी। Ulefone अब एक बार फिर से पावर बैंक जितनी बड़ी बैटरी अपने स्मार्टफोन में देने की तैयारी में है। Also Read - अब जल्दी खत्म नहीं होगी आपके मोबाइल की बैटरी, वैज्ञानिकों ने खोजा ये तरीका

Ulefone ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखकर इस स्मार्टफोन के बारे में जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा है, ‘पावर वापस आ गया है। Ulefone की पावर सीरीज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, जिसमें 13,200 mAh की बड़ी बैटरी होगी।’ Also Read - एंड्रॉयड फोन्स पर डार्क मोड से बचती है बैटरी : गूगल

Power is back.

Ulefone’s Power Series Will Release a New Product with 13200mAh Large-battery. Are you interested?

Follow the official website and official media to get the latest news.

>>>https://t.co/48WQCSISyk#Ulefone #Power #UlefonePower #UlefonePowerSeries #LargeBattery pic.twitter.com/3wjEWF07ty

— Ulefone Mobile (@UlefoneMobile) May 14, 2021