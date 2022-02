UPI के माध्यम से अक्टूबर में हुए 77 मिलियन ट्रांजेक्शन

यूपीआई यानि (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) एक ऐसा मोबाइल ​एप्लिकेशन है जिसका द्वारा उपभोक्ता दूसरें बैंकों में आसानी से पैसों का लेन-देन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास अकाउंट डिटेल होना जरूरी नहीं है। वहीं, इस एप की ग्रोथ को अगर पिछले महीने सितंबर से तुलना करें तो अक्टूबर में इसकी ग्रोथ 100 प्रतिशत रही। यूपीआई को मैनेज करने वाले नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में 7.69 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए, जबकि सितंबर में इनकी संख्या 3.09 करोड़ थी। Also Read - Budget 2022: राष्ट्रपति ने Digital India को सराहा, 5G को लेकर कही बड़ी बात

यूपीआई के जरिए ट्रांसफर हुई कीमत को अगर वैल्यू में देखा जाए तो इसकी कीमत 7,057 करोड़। भारत में पिछले साल हुई नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट्स को लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था। वहीं, इस एप के अलावा गूगल, ट्रूकॉलर जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के भी यूपीआई पेमेंट्स स्पेस में आने से इसके वॉल्यूम में तेज उछाल आया है। इतना ही नहीं भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) एप भी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे भी देखें: OnePlus 5T स्मार्टफोन से नहीं हटाया जाएगा 3.5mm ऑडियो जैक: Pete Lau Also Read - RBI ने नए साल पर लिया बड़ा फैसला, अब ऑफलाइन भी कर सकेंगे डिजिटल पेमेंट

बता दें कि भारत में गूगल ‘Tez’ के लॉन्च करने के 24 घंटों के अंदर ही इस एप को 4 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया और इस दौरान इस पर कुल 1.8 करोड़ रुपये के लेन-देन दर्ज किए गए। गूगल के एक प्रवक्ता ने आईएएनएस को मंगलवार को बताया, “पिछले 24 घंटों में कुल 1.8 करोड़ लेन-देन (जीएमवी) दर्ज किए गए और हमारे 4,10,000 सक्रिय यूजर्स बन चुके हैं।” जीएमवी या सकल माल मात्रा किसी खास अवधि में हुई कुल बिक्री को कहते हैं। इसे भी देखें: Oppo ने पेटेंट एप्लिकेशन से सामने आई फोल्डेबल स्मार्टफोन की खबर

