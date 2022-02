Vivo ने महज 990 रुपए में Vivo V7 Plus के लिए पेश किया वन-टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट ऑफर

मोबाइल फोन निर्माता कंपनी Vivo एक नए लिमिटेड टाइम ऑफर अपने ग्राहकों के लिए लाई है। कंपनी ने इस ऑफर को ‘Full View Forever’ के नाम से पेश किया है। वहीं, इस ऑफर के अंतर्गत Vivo V7 Plus यूजर्स वन-टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट को महज 990 रुपए में खरीद सकतें हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके फोन की स्क्रीन टूट जाती है तो आप इस ऑफर की मदद से स्क्रीन को रिप्लेस करा सकते हैं। Also Read - Vivo T1 5G First Sale on Flipkart: 50MP कैमरे और 5000mAh बैटरी वाले वीवो के सस्ते फोन की पहली सेल आज, मिल रहे धांसू ऑफर

इस ऑफर में यूजर्स 12 महीने के अंदर एक बार अपनी स्क्रीन को रिप्लेस करा सकता हैं। लेकिन, ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी द्वारा पेश किए गए इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए यूजर्स द्वारा खरीदा गया फोन 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच का होना चाहिए। इसके अलावा एक और बात आपको बताना जरुरी है कि यूजर्स को V7 Plus डिवाइस खीरदते समय 990 रुपए नहीं देने होंगे। इस कीमत को Vivo ऑथराइजड सर्विस सेंटर पर स्क्रीन रिप्लेस कराते समय उपभोक्ताओं को 990 रुपए देने होंगे। इसे भी देखें: फ्लेम रेड कलर वेरिएंट में लॉन्च हुआ Meizu M6 Note, जानें कीमक, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स Also Read - Vivo T1 5G Launch in India: वीवो टी1 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, इसमें है 50MP कैमरा और 5000mAh की बैटरी

दूसरी मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों की तरह है Vivo ने V7+ स्मार्टफोन को बेजल लैस डिसप्ले के साथ लॉन्च किया। सबसे पहले हमने फुलविजन डिसप्ले को LG G6 में देखा था, इसके बाद Samsung Galaxy S8 स्मार्टफोन्स में इन्फिनिटी डिसप्ले देखने को मिला। इसके अलावा सस्ते डिवाइस जैसे LG Q6 और Micromax Canvas Infinity में भी फुलविजन डिसप्ले देखने को मिला है। अगर बात करें V7+ की तो इसमें 5.99-इंच (1440×720 पिक्सल ) IPS डिसप्ले 2.5D कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ है। इसे भी देखें: एप्पल ने iPhone X में कभी टच आईडी को बैक, फ्रंट या साइड में इंबेड करने के बारे में नहीं सोचा: रिपोर्ट

Vivo V7+ के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

कैमार और डिसप्ले के अलावा अगर बात करें Vivo V7+ की स्पेसिफिकेशन की तो यह फोन स्नैपड्रेगन 450 ऑक्टा-कोर एसओसी पर आधारित है। इसके साथ ही इसमें 4जीबी रैम और 64जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 256जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया और पावर बैकअप के लिए 3,225एमएएच की बैटरी मौजूद है। इसे भी देखें: शाओमी Redmi Y1 और Redmi Y1 Lite पहली बार 8 नवंबर को सेल के लिए होंगे उपलब्ध

कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो इसमें डुअल सिम कार्ड स्लोट (हाइब्रिड सेटअप), 4जी एलटीई सपोर्ट, वाई-फाई, ब्लूटूथ 4.2, एफएम रेडियो और यूएसबी ओटीजी दिया गया है। सॉप्टवेयर की बात करें V7+ एंड्राइड 7.1 नौगट बेस्ड फनटच OS 3.2 पर कार्य करता है।