Vivo T1 Pro 5G और Vivo T1 44W भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Vivo T1 Pro 5G और Vivo T1 44W भारत में आज आखिरकार लॉन्च हो गए हैं। वीवो टी1 प्रो 5जी फोन 66W फास्ट चार्जिंग के साथ आया है, जबकि वीवो टी1 44वॉट स्मार्टफोन में 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Vivo T1 Pro 5G Price in India and Sale

भारत में Vivo T1 Pro 5G की कीमत 23,999 रुपये है, जिसमें फोन का 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। वहीं, इसके 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है। यह फोन Turbo Black और Turbo Cyan कलर ऑप्शन में आया है। प्रो वेरिएंट की प्री-बुकिंग कल 5 मई दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। वहीं, सेल 7 मई से शुरू होगी।

सेल ऑफर्स की बात करें, तो फोन को SBI कार्ड से लेने पर 2,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद फोन के 6GB वेरिएंट को 21,499 रुपये और 8GB RAM को 22,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Vivo T1 44W Price in India and Sale

वहीं, दूसरी ओर Vivo T1 44W की बात करें तो यह तीन वेरिएंट्स में पेश किया गया है। इसके 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये है। इसके 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये है। 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये है। यह फोन Midnight Galaxy, Starry Sky और Ice Dawn कलर ऑप्शन में आया है।

सेल में SBI कार्ड पर 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद 4GB RAM वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये, 6GB RAM की कीमत 14,499 रुपये और 8GB RAM की कीमत 16,499 रुपये है। फोन की सेल 8 मई दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।

Vivo T1 Pro 5G and Vivo T1 44W specifications

Vivo T1 Pro 5G में 6.44 इंच FHD+ Turbo AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 1,300 nits ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, यह फोन Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 8GB RAM और 128GB स्टोरेज शामिल है। फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 64MP का मेन कैमरा शामिल है। इसके साथ 8MP सेकेंडरी सेंसर और 2MP का तीसरा सेंसर दिए गए हैं। सेल्फी के लिए फोन में 16MP कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 4,700mAh की है, जिसके साथ 66W टर्बो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।

Vivo T1 44W Specification

वीवो टी1 33 वॉट में भी 6.44 इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, यह फोन Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 8GB RAM और 128GB स्टोरेज दी गई है। फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा, 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर शामिल है।

सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 16MP का कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5,000mAh की है, जिसके साथ 44W टर्बो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि फोन 28 मिनट में फोन को 50 प्रतिशत चार्ज करता है। सिक्योरिटी के लिए इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।